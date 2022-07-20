علاج الأورام بالأشعة التداخلية للمرة الأولى في مستشفى بالشرقية

قام الفريق الطبي بقسم الأشعة بمستشفى السعديين المركزي بمحافظة الشرقية، بقيادة الدكتور أحمد عوض بيصار، أستاذ مساعد الأشعة التداخلية بجامعة الزقازيق، وإشراف الدكتور أحمد بحلاق، مدير المستشفى، بتفعيل خدمة الأشعة التداخلية لعلاج الأورام، للمرة الأولى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات البشرية المتاحة، خاصة مع تطوير الأقسام الطبية بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

التردد الحراري لعلاج الأورام باستخدام «الراديو فريكونسي»

وتم إجراء أول حالة كي من خلال التردد الحراري لعلاج الأورام باستخدام جهاز الراديو فريكونسي، والذي تم دعمه للمستشفى بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، حيث تم إجراء الأشعة التداخلية لمريض يبلغ من العمر 82 عاما، كان يعاني من بؤرة سرطانية بالفص الأيمن من الكبد، تحت تأثير المخدر الموضعي، وذلك بعد إجراء الفحوصات اللازمة، والعرض على أطباء الجراحة بقسم علاج الأورام بالمستشفى، وتحديد بروتوكول العلاج المناسب للحالة.

يذكر أن خدمة العلاج بالأشعة التداخلية بمستشفى السعديين المركزي، تعد من الخدمات النوعية المتقدمة، والتي تم تفعيلها ضمن الخدمات المقدمة بقسم الأشعة بالمستشفى، مع توفير القوى البشرية اللازمة لتشغيلها، وجاري دراسة خطة لتطوير الوحدة ودعمها بأجهزة إضافية، وإمكانية تفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة للاستفادة من خدمات الوحدة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية.

وقدم الدكتور هشام مسعود، الشكر لمدير عام الطب العلاجي، ومدير المستشفى، والأطباء القائمين على وحدة الأشعة التشخيصية بالمستشفى، والفريق المعاون على الجهود المبذولة لخدمة المرضى بالمحافظة.