أبرز مسابقات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية.. «السينما التفاعلية»

تنطلق الليلة فعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بمدينة جدة السعودية، ومن المقرر أن تمتد حتى 10 ديسمبر الجاري، بمسابقتها الرسمية ومسابقة الأفلام القصيرة.

مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة

يترأس لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة، المخرج والمُنتج والكاتب الأسطورى أوليفر ستون، بالإضافة إلى النجمة المصرية نيللي كريم، والمخرجة السينمائية كوثر بن هنية، والمخرج السينمائي الجورجي الشهير ليفان كوجواشفيلي، وأخيرا الممثل الفلسطيني علي سليمان.

مسابقة الأفلام الدولية القصيرة

وبشأن مسابقة الأفلام الدولية القصيرة المشاركة في مسابقة البحر الأحمر، من قارتي آسيا وأفريقيا، فتضم 26 فيلما، تمثّل نخبة إبداعات السينما العالمية، ولجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة مكونة من: المخرجة جوانا حاجي توما، والكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، والممثل النيجيري أوزي أجو.

وأعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن برنامجه الجديد بعنوان «البحر الأحمر.. رؤية جديدة»، إذ صُمم ليكون منبرا لعرض المشروعات التى تطرح رؤية سينمائية جديدة، وقد جرى اختيار 8 أفلام من مناطق متعددة للعرض، ضمن برنامج الرؤية الجديدة، وتجمع الأفلام المختارة فكرة أساسية مشتركة، ألا وهي طرح الموضوعات الجريئة والحساسة وتناولها من منظور جديد ومثير.

برنامج مسابقة السينما التفاعلية

يأتي هذا بالإضافة إلى برنامج مسابقة السينما التفاعلية، الذي يحتفي بالتقنيات والابتكارات السينمائية الجديدة، إذ يعرض 10 أعمال من أفضل إبداعات الواقع الافتراضي في السينما العالمية لعام 2022، التي ستتنافس للفوز بجوائز اليسر الذهبية والفضية، التي تبلغ قيمتها 10.000 دولار أمريكى.

ويتعاون «السينما التفاعلية»، مع برنامج إثراء للحلول الإبداعية، وهو أول برنامج لتطوير أعمال الواقع الافتراضي في المملكة العربية السعودية، لعرض 4 مشاريع من الأعمال المختارة لدورة مهرجان هذا العام، وتضم هذه الأعمال كلا من «التنبّؤ بالمطر»، و«القط العسيري»، و«ومضة»، و«تأملات في الكون».

ومن الأقسام المهمة في المهرجان، عرضه باقة متنوّعة من الأفلام العائلية التي تستهدف النشء والأطفال في برنامج «السينما العائلية»، ويستعرض برنامج «السينما العائلية» إبداعات سينمائية من جميع أنحاء العالم، تضم مجموعة من أكثر الإصدارات إثارة التي تستهدف المشاهدين من النشء والأطفال، إضافة إلى أحدث أفلام الرسوم المتحركة والدراما والقصص المثيرة، لتأخذ متابعيها من الأطفال وعائلاتهم في رحلة تعكس سحر السينما وتأسر الألباب.

مشاركة المخرج العالمي الشهير لوكا جوادانيينو

ومن الفعاليات التي يشهدها مهرجان البحر الأحمر أيضا، مشاركة المخرج العالمي الشهير لوكا جوادانيينو في جلسة حوارية مع الجمهور، قبل العرض الخاص لفيلمه الأخير «العظام وكل شيء» في دورة المهرجان.