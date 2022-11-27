جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية «الترم الأول».. اعرف المواعيد

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، برئاسة الشيخ أيمن محمد عبد الغني، مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2022 - 2023.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

وحسب الجداول، فإنه من المقرر أن يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية؛ امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المعاهد الإعدادية الأزهرية على مستوى الجمهورية في 14 يناير 2023م، على أن تنتهي الامتحانات في 21 يناير 2023م.

الامتحانات في 15 مادة دراسية

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الامتحانات في 15 مادة دراسية، كالتالي: الفقه، اللغة العربية (ورقة أولى - النحو والصرف)، السبت 14 يناير، أصول الدين (ورقة أولي - التفسير والحديث)، العلوم، الأحد 15 يناير، اللغة العربية (ورقة ثانية - المطالعة والنصوص وفنون الكتابة)، الهندسة، الاثنين 16 يناير، أصول الدين (ورقة ثانية - التوحيد والسيرة)، الدراسات الاجتماعية، الثلاثاء 17 يناير، حفظ القرآن الكريم وتجويده، التربية الفنية، الحاسب الآلي، الأربعاء 18 يناير، الثقافة الإسلامية، الجبر، الخميس 19 يناير، اللغة الأجنبية، المستوي الرفيع، السبت 21 يناير.

وبحسب الملاحظات التي أعلنها قطاع المعاهد الأزهرية ضمن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية، فإنه يمتحن التلاميذ المبصرون شفوياً في حفظ القرآن الكريم وتجويده، والمطالعة والنصوص، كما يمتحن التلاميذ المكفوفون شفوياً في المواد المقررة عليهم، ويعتبر امتحان مادتي «الحاسب الآلي - المستوى الرفيع» خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة.