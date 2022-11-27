جدول امتحانات طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، برئاسة الشيخ أيمن محمد عبد الغني، مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للبرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2022 - 2023.

موعد امتحانات البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية الأزهرية

وحسب الجداول، فإنه من المقرر أن يبدأ طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين علي الشهادة الإعدادية الأزهرية؛ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الإعدادية الأزهرية علي مستوي الجمهورية في 14 يناير 2023م، على أن تنتهي الامتحانات في 19 يناير 2023م.

الامتحانات في 6 مواد دراسية

ويؤدي طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين علي الشهادة الإعدادية الأزهرية الامتحانات في 6 مواد دراسية، كالتالي: «الفقه، يوم السبت 14 يناير، اللغة العربية «ورقة أولي - النحو والصرف»، يوم الأحد 15 يناير، اللغة العربية «ورقة ثانية - المطالعة والنصوص وفنون الكتابة»، يوم الاثنين 16 يناير، أصول الدين «ورقة أولى - التفسير والحديث»، يوم الثلاثاء 17 يناير، أصول الدين «ورقة ثانية - التوحيد والسيرة»، يوم الأربعاء 18 يناير، حفظ القرآن الكريم وتجويده، يوم الخميس 19 يناير».

وبحسب الملاحظات التي أعلنها قطاع المعاهد الأزهرية ضمن جدول امتحانات البرنامج التأهيلي الملحقين علي الشهادة الإعدادية الأزهرية، فإنه يمتحن التلاميذ المبصرون شفوياً في «حفظ القرآن الكريم وتجويده - المطالعة والنصوص».

تفاصيل البرنامج التأهيلي

جدير بالذكر، أن البرنامج التأهيلي الملحقين علي الشهادة الإعدادية الأزهرية جاء بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر الشريف، العام الماضي، بأحقية الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الأزهرية بعد الشهادة الإعدادية بمدارس وزارة التربية والتعليم، بأن يقضوا عاماً دراسياً بالأزهر، وهذا البرنامج مُعتَمَد من الأزهر الشريف.