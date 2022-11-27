تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023.. آخر موعد والأوراق المطلوبة

بدأت جميع مدارس الجمهورية، اليوم الأحد، إجراءات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 والتي بموجبها يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان الفصل الدراسي الأول شريطة سداد رسوم الامتحان المقررة.

وبحسب الدكتور بهاء حسن مدير الإدارة التعليمية في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، فإن تسجيل الاستمارات سيكون خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري وينتهي يوم 22 ديسمبر المقبل بجميع الإدارات التعليمية، وذلك طبقا للتعليمات الواردة من الوزارة ومديريات التعليم.

تعليمات مهمة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

وقال مسؤول بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إنه ينبغي عند تسجيل استمارات الشهادة الإعدادية 2023 اتباع بعض التعليمات المهمة أثناء عملية التسجيل منعا لحدوث أخطاء خاصة وأنه لا يتم إجراء أي عمليات تعديل بعد انتهاء عملية الحفظ على موقع التسجيل التابع لوزارة التربية والتعليم وتشمل تلك التعليمات:

1/ مراجعة بيانات الطلاب من واقع شهادة الميلاد ومطابقة الاسم كما هو موجود بالشهادة، وتفعيل الأيميل الموحد للطلاب (من هنا).

2/مراجعة جميع بيانات الطلاب قبل حفظ الاستمارة لعدم إمكانية التعديل بعد الحفظ والتأكد من مطابقة الصورة للشروط.

3/ يحرر كل طالب الاستمارة الإلكترونية عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا).

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023:

1/ عدد 4 صور شخصية مطبوع عليها الأسم كمبيوتر.

2/ أصل وصورتين من إيصال دفع رسوم المصروفات المدرسية.

3/ عدد 4 صور من شهادة ميلاد الطالب.

4/أصل وصورتين من رسم الإمتحان بقيمة 158 جنيها.

5/ طابع فئة 10 جنيهات «دعم وتمويل المشروعات».

6/ مبلغ جنيهين برسم الامتحان تورده المدرسة.

7/ تسليم الأوراق في حافظة بلاستيك لشئون الطلاب والامتحانات بالمدارس.