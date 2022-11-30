خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023.. أعرف آخر موعد للتقديم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الشهادة الإعدادية، خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 للعام الدراسي الحالي، وذلك استعدادًا لأداء امتحانات الترم الأول.

وفيما يلي، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الأخبار التعليمية التي تنشر على مدار اليوم، خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 والأوراق المطلوبة وكافة التفاصيل التي تهم الطلاب.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

ويكون تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونيًا من خلال خطوات حددتها وزارة التربية والتعليم كالآتي:

- الدخول على الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لتسجيل استمارة الإعدادية، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- تسجيل الدخول على الموقع باستخدام الحساب المدرسي الموحد.

- بعد الدخول على الموقع، ستظهر صفحة تبويب تتضمن بيانات طالب الشهادة الإعدادية لدي الوزارة والتي تشمل «الاسم من واقع شهادة الميلاد، الرقم القومي، النوع، رقم الهاتف، حالة القيد» وعلى الطالب مراجعة كافة البيانات الموجودة بدقة والتأكد من صحتها.

- يقوم الطالب بتحميل الصورة الشخصية، التي يشترط أن تكون واضحة، بخلفية بيضاء، تظهر كامل الوجه، ويكتب عليها اسم الطالب كاملا بشكل مطابق لشهادة الميلاد بالكمبيوتر وليس بخط اليد».

- بعد التأكد من دقة البيانات المذكورة، يجب طباعة الاستمارة الالكترونية بالألوان.

استمارة الإعدادية

وبحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم فأن استمارة الإعدادية تتكون من 3 ورقات هي

- بطاقة تحقيق الشخصية وتذكرة إخطار الطالب برقم الجلوس وبطاقة الإحصاء.

- الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي.

- بيانات عن الامتحانات السابقة، وإقرار من الطالب وولي أمره بأنه لم يتقدم إلي هذا الامتحان أمام لجنة أخري هذا العام.

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

ويكون آخر موعد لطلاب الشهادة الإعدادية لتسجيل استمارة إتمام التعليم هو في الـ 22 من ديسمبر المقبل.

إرشادت استمارة الشهادة الإعدادية

بعد طباعة استمارة الإعدادية وقبل تسليمها وضحت الوزارة بعض الارشادات التي يجب على أولياء الأمور والطلاب الانتباه اليها وهي كالاتي:

- يتم فقط تحرير البنود الفارغة في الاستمارة فقط في الأوراق الثلاث بخط اليد، وذلك تحت اشراق اللجنة المكلفة من مدير المدرسة

- يجب أن يتم اعتماد الاستمارة بخاتم الشعار بعد مراجعتها، وخاصة الصورة الشخصية للطالب، بحيث يكون الختم نصف على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة، ويتم اعتمادها من مدير المدرسة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الإعدادية

وتتضمن المستندات التي يجب إرفاقها مع استمارة الإعدادية كالآتي:

- إيصال الرسوم والمصروفات الدراسية للعام الدراسي الجاري.

- تقديم 3 صور شخصية ذات خلفية بيضاء مقاس 4 في 6، ويطبع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

- إيصال رسم التقدم للامتحانات وقيمته 158 جنيها.

- صورتين ضوئيتين من شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب.

- طابع فئة 10 جنيهات باسم دعم وتمويل وتنمية المشروعات التعليمية.