القبض على «تاجر عملة» بتهمة غسيل 3 ملايين جنيه في كفر الشيخ

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ لقيامه بغسـل 3 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وقال بيان لوزارة الداخلية انه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة فوه بكفرالشيخ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وذلك بالمخالفة للقانون ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات- تأسيس الشركات)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (3 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.