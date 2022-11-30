مستشار الرئيس: مشروع الأطراف الصناعية ضخم.. والمنتج سيكون رفيع المستوى

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الاجتماع الأخير الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من مسؤولي تصنيع الأجهزة الطبية التعويضية شهد توجيه بضرورة الإسراع في خطوات امتلاك القدرة على تصنيع الأجهزة التعويضية بمواصفات عالمية بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية: «المشروع هيكون ضخم جدا، والمنتج سيكون بمستوى رفيع».

تاج الدين: القيادة السياسية مهتمة بذوى الإعاقة

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن مثل هذا التوجه يعكس الرعاية والعناية التي توليها القيادة السياسية لذوي الإعاقة، التي تشمل فئات عدة تعيش بالمجتمع، «المرض نفسه إعاقة، ومضاعفاته وتداعياته كذلك».

الإعاقات الحركية تنتج عن الإصابة بالحوادث

واستطرد: «فيه بعض الإعاقات تؤدي إلى إعاقة حركية نتيجة الإصابات والحوادث، ودول بيحتاجوا رعاية خاصة ونوع من الأجهزة المساعدة البديلة، زي اللي بيفقد أي جزء من جسمه بيحتاج لدعم كبير لتوفير الأجهزة والمسلتزمات الطبية التي تساعده على الحركة، وأن يندمج في الحياة بكل قدراته دون أي إعاقة».

وأوضح أن صناعة الأطراف التعويضية موجودة في مصر معظمها بصورة فردية واجتهادات شخصية ومصانع صغيرة، مع وجود بعض الأماكن المهمة تخص وزارة الصحة والقوات المسلحة تقوم بتصنيع مثل تلك الأجهزة، إلا أن المنظومة المصرية الوطنية الكاملة لتلك الصناعة من شأنها خدمة مصر أو الدول المجاورة من أجل التصدير.

وتابع: «المصنع هيتعمل وينتج على المستوى العالمي بالتعاون مع بعض الشركات العالمية العملاقة، وهنوطن جزء آخر وهو تخريج كوادر بشرية مصرية تستطيع العمل في هذا المجال، ومنظمة الصحة العالمية هتدعم الجزء الفني والإداري والتدريبي في هذا المجال».