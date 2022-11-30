Spotify يحتفي بتصدر ويجز قائمة الأكثر استماعا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يحتفي Spotify باختيارات أكثر من 456 مليون مستمع في الأسواق العالمية ومن بينها مصر، إذ أعلن قوائم الفنانين والألبومات والأغاني والبودكاست الأكثر استماعًا التي صنعها المبدعون في المنطقة وفي مصر.

كما يُطلق Spotify أيضًا تجربته الشخصية التي ينتظرها المستخدمون كل سنة، والمليئة بالخصائص المفضلة لديهم بالإضافة إلى خصائص جديدة تجعل التجارب الشخصية لدى كل مستخدم مميزة عن الآخر.

الفنانون المصريون في الصدارة

وبحسب Spotify، احتل الفنان المصري ويجز المركز الأول في قائمة الفنان العربي الأكثر استماعا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويليه الفنان المغربي الجراند طوطو الذي احتل المركز الأول السنة الماضية.

وتضمنت قائمة الفنانين العرب الأكثر استماعا في الشرق الأوسط عددا كبيرا من الفنانين المصريين، من ضمنهم؛ مروان موسى ومروان بابلو وعاصم صاصا ومحمد حماقي وفرقة كايروكي وأحمد سعد.

وللسنة الثالثة على التوالي، يحصد ويجز محبة المستمعين ليكون مرة أخرى الأكثر استماعا على المنصة في مصر لعام 2022، وحصلت أغنية «البخت» على إعجاب المصريين لتكون الأغنية المحببة إلى قلوبهم، بالإضافة إلى وجود أغنيتين آخرتين له في قائمة العشر أغاني الأكثر استماعا في مصر وهما «بعودة يا بلادي» في المركز الرابع و«كيفي كده» في المركز العاشر، وتضمنت القائمة أغاني هيب هوب أخرى مثل بربري لمروان بابلو وألومك لمروان موسى إذ حصدت أماكن بين الخمسة الاوائل- Top 5.

ويجز يشكر الجمهور

وتعليقاً على الحدث عبر ويجز عن سعادته، قائلا: «فخور بكوني الفنان العربي الأكثر استماعا في الوطن العربي، وأتوجه بالشكر الكبير للجمهور العريض والكبير على دعمهم الفني لي، فلولاهم لما كنت وصلت إلى هذا الإنجاز».

هذه السنة، تصدر فنانون جدد قائمة الأكثر استماعا في مصر، فظهر بها الفنان عصام صاصا الذي حقق المركز الرابع، والفنان Muslim مُسلِم الذي حقق المركز التاسع.

كما شهدت مصر عودة بهاء سلطان إلى قوائم الأغاني والألبومات الأكثر استماعا مع أغنية تعالى أدلعك، وعودة فرقة كايروكي بحصولها على مركز ضمن الفنانين الأكثر استماعا بمصر.