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أحمد سعد يحتل المركز الرابع في قائمة IFPI بأغنية وسع وسع

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هبة أمين
04:23 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
أحمد سعد

أحمد سعد

احتل الفنان أحمد سعد بأغنيته وسع وسع، المركز الرابع في قائمة أفضل الأغنيات استماعا بالشرق الأوسط على جميع المنصات الرقمية، من المنظمة العالمية IFPI وهي منظمة الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية، وهي منظمة تمثل صناعة الموسيقى المسجلة في جميع أنحاء العالم.

وحسب بيان صادر اليوم عن أحمد سعد، تفاعل الجمهور في الفترة الماضية على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، واهتمامه بأغنية وسع وسع، منذ صدورها في عيد الأضحى الماضي، مع بداية موسم الصيف، وكان لهذا تأثير إيجابي في هذا النجاح المستمر.

أغنية وسع وسع كلمات وألحان أحمد سعد

أغنية وسع وسع كلمات أحمد سعد، وطرحها في شهر يوليو الماضي بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي إيهاب كلوبيكس، وهي من إخراج إسلام هشام وإنتاج شركة مزيكا للمنتج محمد جابر.

أحمد سعد يحيي حفلا غنائيا ناجحا في الإسكندرية 

وكان أحمد سعد، قد أحيا حفلًا غنائيًا ناجحًا في محافظة الإسكندرية يوم السبت الماضي، كان كامل العدد وتفاعل معه الجمهور بغناء أغنياته الجديدة التي تصدرت محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

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بقلم هبة أمين