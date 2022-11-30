انهيار منزلين بحي غرب أسيوط دون وقوع خسائر بشرية

شهدت محافظة أسيوط مساء اليوم الأربعاء، انهيار منزلين بمنطقة غرب البلد بحي غرب أسيوط دون وقوع خسائر في الأرواح.

بلاغ بانهيار منزلين بمنطقة غرب البلد

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بانهيار منزلين بمنطقة غرب البلد بحي غرب محافظة أسيوط.

وعلى الفور انتقل لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بقسم أول وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، ومحمد بشير رئيس حي غرب محافظة أسيوط، وبالفحص والمعاينة تبين انهيار منزلين بمنطقة غرب البلد التابعة إلى حي غرب محافظة أسيوط، بسبب التنقيب عن الآثار، دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح.

فصل كافة المرافق عن المنزلين

تم فصل كافة المرافق عن المنزلين، فرض كردون أمني حول المنزلين، وجار معاينة المنازل المجاورة للتأكد من سلامتها، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.