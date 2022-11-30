سوريا تتسلم مليوني جرعة لقاح ضد مرض الكوليرا

تسلمت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، مليوني جرعة لقاح فموي ضد مرض الكوليرا وسط دعم من منظمتي الصحة العالمية واليونسيف والمبادرة العالمية للقاحات «غافي» تمهيدا لتنفيذ حملة مركزة ضد المرض.

تجهيزات موسعة

ويعد هذا التجهيز سابقا لحملة كبيرة سيتم تنفيذها في إبريل المقبل بسوريا من أجل مواجهة انتشار الكوليرا في سوريا، في الوقت الذي قال فيه وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش، إن وزارته استطاعت توفير لقاحات كوليرا على الرغم من انشغال المنظمات الطبية المختلفة بتوفير لقاحات تطعيم ضد كورونا المستجد.

حملة كبيرة لمواجهة المرض

وتابع وزير الصحة السوري: «تم الانتهاء من جميع التجهيزات لإطلاق الحملة التي تستمر أسبوعين وتستهدف الأشخاص من عمر سنة وما فوق في مناطق ريف حلب، دير الزور، الحسكة، الرقة، كمرحلة أولى كونها الأكثر تأثرا بالمرض».

ووصل إجمالي عدد المصابين بالكوليرا حتى أمس الثلاثاء في سوريا 1556 إصابة و49 وفاة، وتجري مواجهة الكوليرا عبر 3 محاور رئيسية، وهي الصحة والمياه والتواصل لرفع الوعي المجتمعي للوقاية من الكوليرا.