عاجل.. قصف صاروخي على قاعدة أمريكية في سوريا

تعرضت القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا في الأشهر الأخيرة، لهجمات متكررة بصواريخ، تتهم «واشنطن» فصائل مسلحة تدعمها إيران بشنها، وفجر اليوم السبت، تعرضت إحدى القواعد الأمريكية من جديد لقصف صاروخي دون وقوع إصابابت.

وقال مسؤول عسكري أمريكي، إن صاروخين اثنيين سقطا فجر اليوم السبت، على قاعدة لقوات «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش»الإرهابي، شمال شرقي سوريا، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«سينتكوم»: العثور على صاروخ ثالث لم يتم إطلاقه

من جانبها،أوضحت القيادة المركزية الأمريكية «سينتكوم» في بيان، إن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، المعروفة اختصارا باسم «قسد» تفقدت مكان إطلاق الصاروخين وعثرت على صاروخ ثالث لم يتم إطلاقه.

وأشار المتحدث باسم «سينتكوم» العقيد جو بوتشينو في بيان، إلى أن الهجمات تعرض قوات «التحالف الدولي» والسكان المدنيين للخطر وتزعزع الاستقرار، وأمن سوريا والمنطقة.

وينتشر الجيش الأمريكي وقوات «التحالف الدولي» في 3 قواعد رئيسية بريف الحسكة الشمالي.وكانت وسائل إعلام سورية، أعلنت في وقت سابق، سقوط قذائف صاروخية مجهولة المصدر على قاعدة أمريكية في مديرية حقول «نفط الجبسة» بالشدادي النفطية الواقعة جنوب الحسكة. وأشارت وكالة أنباء «هاوار» الكردية، في وقت سابق، دوي 3 انفجارات في محيط مدينة «الشدادي».

من جانبها، قالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن قاعدة «حقول نفط الجبسة» من أكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا، وتضم عددا من ضباط وجنود الجيشان الفرنسي والبريطاني.

الطيران الأمريكي يكثف تحليقه في سماء «الشدادي»

وقالت وكالة أنباء «سبوتنيك»الروسية، إن الانفجارات ناجمة عن سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على القاعدة الأمريكية، مضيفة إن استنفاراً كبيراً لقوات «التحالف الدولي» في مدينة الشدادي وريفها،

وكثف الطيران الأمريكي تحليقه في سماء مدينة «الشدادي»، وأساتر وسائل إعلام إلى انتشار كثيف لدوريات قوات سوريا الديمقراطية «قسد».