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قطع الكهرباء 8 ساعات لمدة يومين عن منطقتين في أسيوط.. اعرف المواعيد

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حسن عبد النعيم
07:16 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
ارشيفية

ارشيفية

أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، قطع الكهرباء 8 ساعات، لمدة يومين عن منطقتين بمركز منفلوط .

فصل التيار الكهربائي لأعمال الصيانة

وقال مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنه بناءا على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء منفلوط سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقتي نزلة رميح بالكامل، والمدور بالكامل، لمدة 8 ساعات متواصلة، خلال يومين.

مواعيد فصل التيار الكهربائي في أسيوط

وأوضح مركز الأزمات، أن مواعيد فصل التيار الكهربائى، غدا الخميس 1 من شهر ديسمبر من 8 صباحا حتى 4 عصرا، ويوم الاثنين 5 من ديسمبر من 8 صباحا حتى 4 عصرا، لأعمال صيانة للكهرباء.

 ونوه على المواطنين، أنه في حالة وجود أي شكاوى أو بلاغات يتم التواصل عبر رسائل الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وسيتم التواصل الفوري مع صاحب الشكوى.

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بقلم حسن عبد النعيم