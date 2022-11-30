«الزقازيق» ضمن أفضل 40 جامعة عربية في تصنيف التايمز البريطاني

أظهر تصنيف«التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي» لعام 2022 تحقيق جامعة الزقازيق، تقدماً متميزاً من خلال الحفاظ على الترتيب ضمن أفضل 40 جامعة على مستوى الجامعات العربية للعام الثاني على التوالي.

تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي

أعلن الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق نتيجة تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للجامعات العربية في إصداره الثاني لتصنيف الجامعات بالعالم العربي لعام 2022، حيث جاء ترتيب جامعة الزقازيق على مستوى جامعات العالم العربي الذي تم تصنيفهم في هذا الإصدار بالمركز الـ36 ضمن 169 جامعة ومؤسسة تعليمية في 15 دولة عربية وهم: «مصر والسعودية، والإمارات، والكويت، والعراق، وتونس، والجزائر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وقطر، وعمان، والبحرين» واحتلت الجامعة المركز الـ13 محليا على مستوى 34 جامعة مصرية تم تصنيفها في هذا الإصدار.

ترتيب جامعة الزقازيق

كما أشاد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، بالإنجاز الذى تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمي متميز وفقا لتصنيف التايمز البريطاني، وأشاد بالمجهودات المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية.

وأوضح الدكتور أحمد عسكورة، مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي بالجامعة إلى أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي لجامعات العالم العربي يعتمد على نفس منهجية تصنيف التايمز لجامعات العالم مع إجراء بعض التعديلات وتضمين بعض المقاييس الجديدة لتعكس ميزات ومهام الجامعات في المنطقة العربية.

أوضح أن التصنيف يستند إلى ثلاثة عشر مؤشراً لقياس أداء الجامعات في خمسة محاور هي التدريس والبحث العلمي، والاستشهادات المرجعية، والسمعة الدولية والدخل من الصناعة.