رئيس جامعة الزقازيق يفتتح معرض التسوق الخيري بأسعار مخفضة تحت شعار «مستقبل أفضل»

افتتح الدكتور عاطف حسين، رئيس جامعة الزقازيق، معرض التسوق الخيري للمشغولات الفنية واللوحات، ومعرض النباتات والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، تحت شعار «مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا»، والذي يقام بالحرم الجامعي في الفترة من 1 نوفمبر الجاري وحتى 1 ديسمبر المقبل، بحضور الدكتور خالد الدرندلي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات.

منتجات متنوعة وأشجار زينة ونباتات

وبدأ الدكتور عاطف حسين، رئيس جامعة الزقازيق، جولته التفقدية للمعرض بجناح كليتي الزراعة والتربية النوعية، والمقامان بإشراف من الدكتور أسامة عبد المنعم، عميد كلية الزراعة، والدكتور هاني حلمي، عميد كلية التربية النوعية، ويحتويان على العديد من المنتجات المتنوعة من أشجار الزينة والنباتات والمنظفات والطيور وغيرها، بالاضافة إلى اللوحات الفنية والمشغولات اليدوية والملابس لطلاب كلية التربية النوعية، ثم تابع رئيس الجامعة جولته للمعرض بساحة كلية الآداب، متفقداً المنتجات المختلفة لعدد من الشركات الشبابية من القطاع الخاص من ملابس ومشغولات فنية يدوية ومستلزمات منزلية.

أسعار المعروضات تتناسب مع إمكانيات الطلاب والعاملين

وخلال تفقد رئيس الجامعة لأجنحة المعرض حرص على التأكد من أن تكون أسعار المعروضات تتناسب مع إمكانيات الطلاب والعاملين، وكما هو متفق عليه مع أصحاب الشركات والمحلات التجارية والمشروعات الصغيرة المشاركة، وكذلك الاطمئنان على جودة المنتجات والخامات، مشيراً إلى أنه يتم تنظيم هذه المعارض بصورة مستمرة اهتماماً بأبنائنا الطلاب والعاملين بالجامعة للمساهمة في تخفيف العبء عن الأسر المصرية.

وأشاد رئيس الجامعة بالتنظيم وجودة المنتجات المعروضة من ملابس ومشغولات يدوية، ومنتجات زراعية ومنتجات ألبان وكتب، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

كما أكد أن الجامعة تسعى لإقامة المعارض بهدف تسويق منتجات الطلاب بمختلف الكليات وتحفيزهم على الاستمرار في الإنتاج والإبداع.

وأثناء جولته بالمعرض، التقى رئيس الجامعة بالطلاب المشاركين بالمعرض، وأدار حواراً مفتوحاً معهم لتشجيعهم على ضرورة اكتساب مهارات جديدة ومتطورة، لتساعدهم على خلق فرص عمل حقيقة والدخول إلى سوق العمل.

يذكر أن معرض التسوق الخيري يأتي انطلاقاً من الإيمان بدور جامعة الزقازيق ورسالتها الخدمية والمجتمعية، وهو من تنظيم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمتابعة من محمود نصر، مدير عام مشروعات البيئة بالجامعة.