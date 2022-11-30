«المنصورة الجديدة».. 20 مليار جنيه حولت مستنقعات المياه المالحة إلى مدينة ذكية

كان إنشاء مدينة المنصورة الجديدة مجرد حلم عابر تتداوله الأنظمة والحكومات المتعاقبة على إدارة شئون البلاد طوال 50 عاماً، الكثيرون آمنوا بهذا الحلم لكنهم توقفوا أمام صعوبة تحقيقه وعدم القدرة على توفير تكلفة تحقيقه، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أصدر قرار إنشاء المدينة عام 2017 تمكن من تحويل الحلم إلى حقيقة، وما بين ليلة وضحاها، انطلق هدير المعدات وبدأت عملية بناء الحلم، وخلال أشهر معدودة تحولت التلال الرملية ومستنقعات المياه المالحة الراكدة إلى عمارات تقف شاهقة على ساحل البحر المتوسط بطريق «دمياط - الإسكندرية» الدولى فى المنطقة الواقعة بين محافظتى الدقهلية وكفر الشيخ، على مساحة 7211 فداناً، وتقرّر أن يكون التنفيذ على 4 مراحل، وجرى تحديد المرحلة الأولى على مساحة 2063 فداناً، ووُضع هدف استراتيجى لها بأن تضم المدينة كل الخدمات من أسواق ومدارس ومساجد، وأن تجذب جميع الطبقات الاجتماعية من سكن اجتماعى وسكن متوسط، ومستوى متميز، ويتوافر فيها جميع مقومات الحياة، ومشروعات عملاقة تظهر للنور كل يوم، وتطور عمرانى لا يخطر ببال أحد أن يتحقق بهذه السرعة.

انتهت المرحلة الأولى بعد 4 أعوام من العمل الشاق، شهدت أيضاً القرار بإنشاء جامعة المنصورة الجديدة، التى سارت على منوال المدينة، ليظل العمل فيها ليلاً ونهاراً حتى ظهرت للحياة وبدأت أول أعوامها الدراسية 2021/ 2022، وتطور الأمر إلى إنشاء جامعة المنصورة الأهلية، ليبدأ أول عام دراسى بها فى 2022/ 2023.

رئيس المدينة: أشرفنا على إنشاء «الجامعة الجديدة».. و«جنة» يشمل 11232 وحدة و1149 فيلا

وقال المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إن المدينة تضم 18 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم حالياً، لافتاً إلى أن الأزمات العالمية لم تعطلهم عن العمل، وتم إنفاق 20 مليار جنيه خلال 4 سنوات، مشيراً إلى أن المدينة تضم 4704 وحدات سكنية بـ«سكن مصر»، و11232 وحدة فى «مشروع جنة»، وهو عبارة عن كومباوند متكامل بمنطقة الفيلات تضم 1149 فيلا.

«عبدالحليم»: الأزمات العالمية لم تعطلنا وأنهينا أعمال المرحلة الأولى وبدأنا في الثانية

وأضاف «عبدالحليم» أن مدينة المنصورة الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية، وتم الانتهاء بالفعل من المرحلة الأولى كاملة، مع بدء العمل فى المرحلة الثانية فى مدينة مساحتها 7200 فدان مقسّمة إلى 4 مراحل، وتم بالفعل الانتهاء من إنشاءات المرحلة الأولى، وهى أهم مراحل المشروع، على مساحة 2063 فداناً، وبه جميع أنواع الإسكان، ويوجد بها 58 عمارة إسكان اجتماعى، بها 1392 وحدة سكنية، ومساحة الوحدة السكنية تتراوح بين 94 متراً و100 متر.

4704 وحدات سكنية بـ «سكن مصر»

وأوضح أنه توجد 196 عمارة بمشروع «سكن مصر» بها 4704 وحدات سكنية ومساحة الوحدة من 105 أمتار إلى 118 متراً، وبنفس ارتفاع الإسكان الاجتماعى 6 طوابق، فى كل طابق 4 وحدات سكنية، والعمارة الواحدة بها 24 وحدة سكنية، ويوجد الإسكان الفاخر «مشروع جنة»، وبه 468 عمارة بها 11232 وحدة، وهو عبارة عن كومباوند متكامل به كل الخدمات اليومية التى يحتاج إليها المواطن وسوق وحضانة وغيرهما من الخدمات، وتوجد منطقة الإسكان المتميز، وهى منطقة الفيلات، وبها 1149 فيلا تضم 2103 وحدات متعدّدة النماذج، ما بين فيلات مودرن وكلاسيك متعدّدة المساحات.

وأشار إلى أن مدينة المنصورة الجديدة أصبحت جاهزة للسكن، مؤكداً الانتهاء من جميع المرافق «مياه الشرب - الصرف الصحى - الغاز - التليفونات» والتشطيبات الداخلية للشقق، لافتاً إلى أنه تم الإعلان عن طرحين، وتم تخصيصهما بالكامل، وهى 1100 وحدة عبارة عن وحدات سكنية فى مشروعى «سكن مصر» و«جنة».

ولفت «عبدالحليم» إلى أنه بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى مدينة المنصورة الجديدة، سيجرى طرح باقى الوحدات، وسيكون الحجز عن طريق الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منوهاً بأنه تم التغلب على جميع المشكلات الاقتصادية التى مر بها العالم، بداية من أزمة كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا، ولم يتوقف العمل فى المدينة لحظة واحدة، وأنفقنا 20 مليار جنيه خلال 4 سنوات، وتخطينا كل هذه الأمور الصعبة، وبمجرد أن انتهينا من أعمال المرحلة الأولى بدأنا العمل فى المرحلة الثانية على مساحة 1500 فدان، وجارٍ العمل فى 44 عمارة بمشروع «سكن مصر»، و24 عمارة فى «جنة مصر».

وأوضح أنه تم إنشاء مدرستى تعليم أساسى بنسبة إنجاز 100%، ومركز طبى، و8 أسواق تجارية، وجارٍ إنشاء مبنى شرطة وإطفاء و5 مساجد وكنيسة، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء محطة محولات بطاقة «300 م ف أ» للمرحلة الأولى، بطاقة إجمالية «500 م ف أ» خاصة للمرحلة الأولى، ومحطة تحلية مياه البحر بطاقة 40 ألف متر مكعب/ يوم «مرحلة أولى، والمأخذ بطاقة 80 ألف متر مكعب/ يوم، بطاقة إجمالية 160 ألف م3/ يوم بنسبة إنجاز 100% للمرحلة الأولى»، وجارٍ إنشاء محطة معالجة ثلاثية المرحلة الأولى بطاقة 30 ألف م3/ يوم بطاقة إجمالية 120 ألف م3/ يوم.

ونبّه إلى انتهاء كامل الإنشاءات فى جامعة المنصورة الجديدة التى تم تنفيذها من الجهاز، ويجرى إنشاؤها على مساحة 127 فداناً، وبها 8 مبانٍ رئيسية، تم الانتهاء بالفعل من 3 مبانٍ، وجرى الانتهاء من إنشاء مبنى خلال عام واحد، وجارٍ العمل فى إنشاء مبانى «هندسة، صيدلة، طب بشرى، إدارة أعمال، علوم»، وجارٍ العمل فيها طبقاً للبرامج الزمنية المحدّدة.

وقال المهندس علاء لطفى، نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة على مساحة 2063 فداناً، وجرى إنشاؤها لتستوعب جميع أطياف المجتمع المصرى من مستوى اجتماعى وإسكان متوسط وإسكان مميز وفاخر، فتم إنشاء 58 عمارة إسكان اجتماعى، بالإضافة إلى سكن مصر المتوسط وتضم 4704 عمارات، ويبلغ إجمالى الوحدات بها 17 ألف وحدة سكنية، وأصبحت المدينة جاهزة لأن يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى.