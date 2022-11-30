«الصحة»: الأدوية والخدمات المقدمة للمواطن المصري بنفس جودة أكبر الدول المتقدمة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه باتباع المعايير والمحددات العالمية في أي مشروع ينفذ في مصر، بكل المجالات، موضحًا أن الدولة المصرية تقدم للمواطن نفس ما يجري تقديمه في أعلى الدول المتقدمة خاصة الأدوية والنواحي الصحية، «اللي هيبقى موجود في السوق المحلية من أدوية يجري توطينها هو اللي هيتصدر للخارج».

الشعب المصري يميل لشراء الأدوية المستوردة

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على قناة «صدى البلد»، أن الشعب المصري منذ سنوات كان يميل لشراء الأدوية المستوردة أكثر من المنتج المصري في كل الأدوية وليس فقط الأنسولين، ولكن الفترة المقبلة ستشهد تغيير ذلك، فالمعايير التي يجري العمل عليها في قطاع الصحة توازي المعايير العالمية.

مرض شلل الأطفال ينتقل عن طريق الملوثات الموجودة في الفضلات

وعن مرض شلل الأطفال، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مرض شلل الأطفال ينتقل عن طريق الملوثات الموجودة في الفضلات، مناشدا الأمهات بأهمية وضرورة التطعيم ضد هذا المرض، إذ أن وزارة الصحة أطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، لنحو 16 مليون طفل، للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، فعدوى مرض شلل الأطفال تبدأ من سن الميلاد.

وتابع: «الطفل يمكن أن يولد بالمرض نتيجة العدوى، ولذلك الدولة المصرية تعمل على الحملة الخاصة بتطعيم الأطفال ضد المرض».