منى لطفي تكتب: المنصورة الجديدة.. خطوة جديدة نحو المدن المستدامة

عملت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة السابقة على إعادة رسم خريطتها العمرانية، من خلال إنشاء العديد من المجتمعات العمرانية الجديدة ذات الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى تطوير العشوائيات وإمداد القرى ببنية تحتية متطورة؛ لتوفير السكن الملائم للمواطنين وخلق مزيد من فرص العمل للشباب.

وتستهدف المشروعات العمرانية في الأساس تخفيف الازدحام عن بعض المدن لاستيعاب الزيادة السكانية، وجذب مزيد من الاستثمارات للمدن الجديدة، فضلًا عن تلك المدن متكاملة الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والثقافية، مثل مدينة المنصورة الجديدة.

تعد مدينة المنصورة الجديدة من مدن الجيل الرابع، تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 2063 فدانًا، ووصلت حاليًا لنحو 2500 فدان من أصل 7200 فدان إجمالي المساحة المخصصة للمدينة، بطول 15 كيلومترًا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، باستثمارات تقدر بنحو 45 مليار جنيه للمرحلة الأولى.

أول مدن الجيل الرابع في الدلتا

ولا شك أن مدن الجيل الرابع التي بدأت الدولة تدشينها في 2014 قد أظهرت طفرة نوعية من حيث التنفيذ والموقع ومن حيث أنها أصبحت أكثر مواكبة للتطورات العالمية، علاوة على أن تلك المدن شهدت مشاركة من القطاع الخاص، وتعتبر مدينة المنصورة الجديدة أول مدينة تنتمي لمدن الجيل الرابع في الدلتا، ومدن الجيل الرابع هي مدن متعددة الأنشطة، وتعزز من ريادة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، وتتيح إمكانية التنقل من خلال الربط مع المدن الأخرى، إلى جانب أنها أنشئت على أساس أنها تتكيف مع المتغيرات المناخية، من خلال زيادة المناطق الخضراء والمساحات العامة، واستغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتقع المنصورة الجديدة بطول 14 كم على الطريق الساحلي بجانب مدينة جمصة كامتداد لها حتى حدود محافظة كفر الشيخ، وتبعد المدينة 54 كم عن المنصورة القديمة، وسيتم ربط المدينة الجديدة بالقديمة عن طريق إنشاء قطار مكهرب يصل بينهما في أقل من 15 دقيقة، وتضم أنواع إسكان مختلفة من إسكان سياحي، وفيلات، وإسكان متوسط، واجتماعي، لتستوعب أكثر من مليون ونصف مليون نسمة، فضلًا عن الفنادق السياحية التي تخدم السياحة العلاجية؟

وتنقسم مدينة المنصورة الجديدة إلى أربع مراحل:

المرحلة الأولى: تبلغ مساحتها 2063 فدانًا. وشملت خريطة مدينة المنصورة الجديدة ثلاثة أنواع من مشاريع الإسكان وهي، الإسكان الاجتماعي، والمتوسط، والسياحي، مع العلم أن جميع الوحدات المطروحة كاملة التشطيب ومجهزة بجميع المرافق اللازمة، إلى جانب أن جميع وحدات الإسكان الاجتماعي تتسم بالطابع الساحلي، علاوة على المسطحات الخضراء والخدمات الترفيهية في كل مشروع سكني.

وتضم مشاريع إسكان "فيلات مودرن وفيلات كلاسيك" ومشروع الإسكان الفاخر جنة ومشروع سكن مصر ومشروع الإسكان المتميز ذات الطابع الساحلي، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100% سكن مصر 196 عمارة بإجمالي 4704 وحدة إسكان ذات طابع ساحلي، بينما الإسكان الاجتماعي 58 عمارة بإجمالي 1392 وحدة، ومشروع جنة 462 عمارة بإجمالي 11232 وحدة، بينما الفيلات 2100 فيلا، وإجمالي الوحدات 17 ألف وحدة سكنية.

كذلك تضم عدد (8) أسواق تجارية، علاوة على مدارس لكافة المراحل الدراسية، وجامعة المنصورة الجديدة والتي تم إنشاؤها على مساحة 127 فدان وبها عدد (6) كليات، تعمل منذ العام الدراسي الماضي، بالإضافة إلى الجامعات الخاصة، ومركز طبي، ومركز شرطة ومبنى التحكم الجيل الرابع والذي يصل إلى غرفة التحكم الرئيسة، كما تضم (5) مساجد و(3) كنائس، وكذلك (3) بنوك.

المرحلة الثانية، والتي بدأت منذ خمسة أشهر وتضم 44 عمارة من سكن مصر بإجمالي 1056 وحدة، و224 عمارة جنة بإجمالي 5376 وحدة، ومبنى مديرية أمن الدقهلية، كذلك استكمال مباني الجامعة ومحطة مياه تحليه مياه البحر بقدرة 160 ألف متر مكعب والتي تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بقدرة 40 ألف متر مكعب يومي، ومحطة الكهرباء بقدرة 500 ميجا فولت أمبير، ومحطة معالجة صرف صحي بقدرة 1000 متر مكعب يومي.

المنصورة الجديدة.. إحدى المدن المستدامة

تعد المدن الجديدة عمومًا مدنًا تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ من خلال القضاء على الفقر، والمساواة، والحد من تغير المناخ، وتوفير حياة صحية، إلى جانب أنها تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل للجميع، وهذا هو السبب الذي يجعل الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة"، في غاية الأهمية، وهو ما تم مراعاته من جانب الدولة المصرية من خلال إنشاء المدن الجديدة.

وينص الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة على إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وبتكلفة ميسورة، وأن تكون المدن أكثر استدامة، وتحسين سبل السلامة على الطرق، والتوسع في وسائل النقل العام، وإنشاء مساحات عامة خضراء، وتحسين التخطيط الحضري.

والهدف 11-2، وهو توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، وهو ما تم تحقيقه من خلال توسيع النقل العام، وإنشاء القطار الكهربائي من أكثر وسائل النقل استدامة من حيث التكلفة وسهولة الوصول وأكثر أمانًا. أما الهدف 11-7، وهو توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها، وهو ما تم أخذه في الحسبان خلال انشاء المنصورة الجديدة من توافر أماكن عامة ومساحات خضراء، والذى يسهم في خفض درجة الحرارة في المدن، لأن المساحات الخضراء تعمل على تحقيق التوازن مع هذا التأثير من خلال تبريد الهواء، وامتصاص الملوثات الجوية وأخيرا، توفر المساحات الخضراء والأماكن العامة، عمل بعض المشروعات التي تساهم في توفير فرص عمل للعديد من الشباب و كذلك تحقيق النمو الاقتصادي، وهو ما يسهم في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة.

باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية