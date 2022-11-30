الكشف على 313 شخصا في قافلة طبية بجامعة السادات ضمن «حياة كريمة»

تواصل جامعة مدينة السادات تنظيم القوافل الطبية المجانية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قري محافظة المنوفية، حيث تم تنظيم قافلة طبية مجانية لقرية الكتامية بمركز الباجور، ووقعت الكشف على 313 حالة، وصرف العلاج لهم بالمجان

قافلة حياة كريمة في الباجور

وشملت القافلة تواجد العديد من التخصصات تشمل، «باطنة، أطفال، عظام، جلدية وإجراء التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان للمرضى»، في إطار دورها المجتمعي لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات الصحية، والوعي التثقيفي للمواطنين.

قال الدكتور خالد محمود جعفر رئيس جامعة مدينة السادات بالمنوفية، إن هذه القافلة تأتى ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع حياة كريمة، لتلبية احتياجات المجتمع وبالأخص القرى الأكثر احتياجًا، ضمن القوافل المتكاملة التي تطلقها جامعة السادات بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية الطبية لمختلف الفئات في شتى المجالات.

قافلة طبية في مركز أشمون

على صعيد متصل، نظمت مديرية الصحة في المنوفية قافلة طبية مجانية في أشمون شملت توقيع الكشف الطبي على 1400 مريض من أبناء المركز وصرف العلاج بالمجان، فضلا عن تحويل عدد من الحالات إلي المستشفى لتلقي العلاج، في إطار القوافل الطبية المستمرة لتقديم الخدمات إلي القرى الأولى بالرعاية في محافظة المنوفية.