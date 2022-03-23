الكشف على 300 موظف بجامعة المنوفية في قافلة طبية مجانية

نظمت جامعة المنوفية بالتعاون مع مستشفى العربي، قافلة طبية مجانية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة المنوفية، برعاية عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وإشراف جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، ومتابعة شعبان راضي مدير جمعية الرعاية الصحية والاجتماعية بالجامعة.

وأكدت جامعة المنوفية، في بيان لها، أن القافلة الطبية المجانية قامت بالكشف وفحص أكثر من 300 من منسوبي إدارة الجامعة، وضمت القافلة عدة تخصصات طبية من بينها «الباطنة والرمد والضغط والسكر»، في ظل التعاون المستمر بين جامعة المنوفية ومستشفى العربي.

الكشف على العاملين بجميع فروع مستشفى العربي

وأضافت الجامعة، أنه تم التعاقد مع مستشفى العربي وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لتوقيع الكشف الطبي للعاملين بالجامعة في كافة فروع مستشفى العربي، وسيتم تحويل الحالات المستحقة للعلاج في مستشفيات العربي بفروعها بأشمون وقويسنا وبنها وعيادات العربي التخصصية بصلاح سالم، في إطار تقديم خدمة طبيبة متميزة لمنسوبي الجامعة.

قافلة طبية للكشف على الأسنان وصحة الفم

وعلى صعيد آخر، نظمت كلية طب الأسنان بجامعة المنوفية قافلة طبية لمجمع السلام التعليمي بمنشية السلام بقرية زوير، بمشاركة الدكتور مصطفى سويدان مدرس بالكلية، والدكتورة سلوى الجابري مديرة الوحدة الصحية، وفريق أطباء الأسنان بالوحدة، وتم التشديد على أهمية الأسنان والحفاظ عليها، وتم توزيع على بعض الطلاب فرش ومعجون أسنان لتحفيزهم على الاهتمام بصحة الفم والأسنان.

أقيمت القافلة برعاية عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة رباب مبارك عميد كلية طب الأسنان، والدكتور عبدالرحمن الباجوري مستشار رئيس الجامعة.