التحقيق في اعتداء 3 أشخاص بأسلحة بيضاء على شاب بالعاشر من رمضان

تباشر نيابة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، تحقيقاتها في واقعة اتهام شاب لثلاثة أشخاص بالاعتداء عليه بالضرب بأسلحة بيضاء بالعاشر من رمضان بسبب خلافات بينهم.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا باعتداء 3 أشخاص على شاب

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا، يفيد بورود إشارة من مستشفى الهلال الأخضر في مدينة العاشر من رمضان، باستقبال عبدالله سيد سيد فرج، 30 عامًا، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، مصابًا بجرح قطعي بالساق اليمنى.

مشادة كلامية سبب حدوث الواقعة

على الفور انتقلت قوة من ضباط قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبسؤال الشاب المجني عليه اتهم كلًا من «عمر.م.م.ق»، واثنين آخرين، بالاعتداء عليه بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء وحجرا كبير الحجم، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية بينهم في نطاق المجاورة الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10957 جنح قسم شرطة أول العاشر من رمضان لسنة 2022، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

ومن جانبها قالت منى عبد السلام المحامية في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة رقم 240 من قانون العقوبات، تنص على أنه: «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين».