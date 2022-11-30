المشدد 3 سنوات لسائق قتل شخصا خلال مشاجرة في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوة، وأمانة سر محمود سامي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لاتهامه بضرب شخص وأفضى ذلك لوفاته خلال مشاجرة حدثت بينهما بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

إحالة المتهم للجنايات

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12444 لسنة 2021 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 985 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم «وليد ع ح»، 32 سنة، سائق، تعدى وآخرين صدر بحقهم أحكام سابقة، على المجني عليه «م أ ع»، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات سابقة، وأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أفضت لوفاته بعد نقله للمستشفى، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل مشاجرة القليوبية

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب، وأدت إلى إصابة أحد الطرفين وجرى نقله للمستشفى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، إلا أنه بعد عدة أيام لقي المصاب مصرعه متأثرا بإصابته، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، وصدر بحق بعضهم أحكام سابقة.