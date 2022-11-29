مصرع عامل في مشاجرة لخلاف على قطعة أرض بقنا

لقي عامل مصرعه، اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بطلقات نارية، في مشاجرة لخلاف على قطعة أرض في قرية أبوحزام بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا إخطارًا، من غرفة العمليات، بمصرع «عمر.ع.م»، 26 عاما، إثر إصابته بطلقات نارية بسبب خلافات على قطعة أرض بقرية أبو حزام بنجع حمادي.

جرى نقل الجثة بمعرفة إسعاف قنا إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام.

تحرير محضر بالواقعة

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا في موقع الجريمة وتكثف الجهود للقبض على المتهمين.