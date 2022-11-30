اقرأ في عدد «الوطن» غدا: يد العمران تصل الدقهلية.. «عمار يا منصورة»

تقرأ غدا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

يد العمران تصل إلى الدقهلية بإنشاء «المنصورة الجديدة».. جامعات أهلية و26 قرية مطورة ومشروعات خدمات

مستنقعات المياه المالحة تتحول إلى مدينة ذكية تشمل خدمات صحية وتعليمية وأمنية وأنشطة

18 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم.. والمدن الجديدة توفر عوامل جذب للبشر.. وفرص الاستثمار لم تكن موجودة بالمجتمعات العمرانية السابقة

8 كليات و27 برنامجا تعليميا.. وسكن فندقي للطلاب ووسائل نقل ذكية.. والهدف «استعادة العقول المهاجرة»

مشروعات «حياة كريمة» تغير وجه ريف الدقهلية بـ7 مليارات جنيه و200 متطوع بـ«التحالف الوطني» يخدمون الأسر الأولى بالرعاية

توجيهات رئاسية بتسريع خطوات توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وفق المواصفات الأولية

الصفحة الثانية

«حياة كريمة»: 90% نسبة إنجاز المشروعات في الإسكندرية

قوافل «المبادرة» البيطرية تقدم خدمات مجانية وتوعية للمزارعين في الغربية والمنوفية

«الملا»: الارتقاء بمنظومة الصيانة لدورها في خفض الانبعاثات

«الداخلية» تشارك في أعمال المؤتمر الأول لمنتدى تعاون الأمن العام العالمي

الفريق أسامة عسكر يشهد المرحلة الرئيسية لـ«إعصار 65»

القوات الجوية المصرية واليونانية تنفذان التدريب «مينا 2»

تدهور حالة «مريضة السمنة»: أصيبت بنزيف وتحتاج جراحة عاجلة

الحكومة: لا صحة لانتشار الالتهاب السحائي بين الطلاب في سيناء

الصفحة الثالثة

إنشاء «المنصورة الجديدة» وجامعات أهلية و26 قرية مطورة.. ومشروعات خدمية بكل المحافظات

«الدقهلية».. تعمير وتطوير في «كل شبر»

مشروعات قومية بمدينة المنصورة

الصفحة الرابعة

«المنصورة الجديدة».. 20 مليار جنيه حولت مستنقعات المياه المالحة إلى مدينة ذكية

رئيس «المنصورة الجديدة»: نوفر خريجا مؤهلا لسوق العمل.. وندعم التحول الرقمي

رئيس «المنصورة الأهلية»: هدفنا استعادة العقول المهاجرة.. وجذب الراغبين بالخارج

الصفحة الخامسة

«المصري للفكر والدراسات»: «المنصورة الجديدة» خطوة كبيرة نحو الاستدامة.. وأولى مدن الجيل الرابع في «الدلتا» تكيفا مع التغيرات المناخية

«حياة كريمة» تغير وجه الحياة في 26 قرية بالمحافظة: مشروعات بـ7 مليارات جنيه

شبكات طرق حديثة تمهد للتنمية: إحلال وتجديد وتوسعة وازدواج بمليارات الجنيهات

2000 متطوع بـ«التحالف الأهلي» في تنفيذ قافلة «ستر وعافية» لخدمة الأسر الأولي بالرعاية

الصفحة السادسة

المدن الجديدة.. توفر عوامل جذب للبشر وفرص الاستثمار لم تكن موجودة في المجتمعات العمرانية السابقة

«فرج»: مدن الجيل الرابع تتصدر التجمعات الجديدة وتتميز بتوفير حياة متكاملة وفرص عمل وشبكات طرق

أستاذ تخطيط: «التحول الرقمي» سر نجاح المدن الجديدة ويحقق عائدا اقتصاديا كبيرا

خبير اقتصادي: استوعبت الكثافة السكانية.. ووفرت الآف الوظائف

الصفحة السابعة

الفنان خالد الصاوي: وصعنا تصويرا مبدئيا للحلقات العشر الأولى من «أعمل إية؟».. ومخرجه تعامل مع الجزء الأول كامتداد لـ«خاتم سليمان»

مازلت مخرجا في ماسبيرو ولن أستقيل منه وأجدد إجازتي سنويا وقلت لرؤسائي: «لو أنتوا هتمشوا أنا همشي»

مسلسلي الأخير حقق أمنيتي بأن أكون أبا وأخشى المرض والعجز وشعرت بوجع كبير بعد وفاة صديق عمري

استعنت بجدعنة والدي في «أعمل إيه» والموت خطف مني رضيعة قبل تبنيها

الليلة.. مهرجان البحر الأحمر السينمائي يضيء شمعته الثانية.. وتكريم يسرا بـ«اليسر الذهبية»

الصفحة الأخيرة

البقاء أو الضياع

«أسود الأطلس» الأقرب للصعود.. صدام أوروبي بين بلجيكا وكرواتيا.. وإسبانيا تخشي «الكمبيوتر الياباني».. وفرصة أخيرة للألمان

«فرابارت» تقتحم سطوة الرجال.. وفرنسا تراقب 90 دقيقة جديدة على العالم

«ديوب» يعود للحياة مع كل هدف للسنغال في المونديال.. اللاعبون والجمهور يحتفلون بـ«النجم الراحل»

لو كان المرض رجلا لقتلته.. مكافح السرطان يكتب التاريخ.. «فان خال» قصة واقعية لصاحب الإنجاز الأوحد