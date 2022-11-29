اقرأ في عدد «الوطن» غدا: فورية و«أونلاين».. الخدمات الحكومية بين يدي المواطن

تقرأ غدا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

160 خدمة على منصة مصر الرقمية.. أبرزها التموين والمرور والزراعة والشهر العقاري

فورية و«أونلاين».. الخدمات الحكومية بين يدي المواطن

«الاتصالات»: 60 مليار جنيه للمرحلة الأولى من رفع كفاءة شبكة الإنترنت

«العطار»: نقدم الخدمة للمواطن دون النظر إلى محافظته أو محل ميلاده أو سكنه والموظف مكلف بتنفيذ طلبه دون أن يراه

«حنفى»: التحول الرقمى يسهم في اختصار الوقت على المواطنين وتعزيز إنتاجية الموظفين

الأرض الطيبة: رئيس اتحاد المستثمرين يوضح خطة الرئيس السيسي لتشجيع الاستثمار

«السيسى» يوجّه باستعادة الوجه الحضاري لأحياء «القاهرة والإسكندرية» ورفع كفاءة الخدمات

تكليفات رئاسية بمواصلة جهود تطوير التصنيع العسكري والدفاعي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة

رئيس الوزراء: «ممشى أهل مصر» يهدف لتحسين حياة المواطنين

«مدبولي»: الدولة تعمل على تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى في إطار مخطط شامل لحل الاختناقات المرورية

«التحالف الوطني» يطلق المرحلة الثانية بالدقهلية.. وتشمل خدمات طبية ومساعدات

«تحيا مصر» يوفر 13 طنا من المواد الغذائية واللحوم والألبان لـ1000 أسرة ضمن «شتاء آمِن»

«التعليم»: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في «الثانوية» لا تتضمن أسئلة مقالية

«الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

الطالب سيجيب من خلال «البابل شيت» باختيار إجابة من 4

الصفحة الثانية

طرح أراضٍ جديدة بالمرحلة الثامنة من «بيت الوطن» للمصريين في الخارج

«حياة كريمة»: محافظ أسيوط يوجّه بسرعة افتتاح توسعات محطة مياه «الحوطا»

«الإسكان»: 7.3 مليار جنيه لدعم وحدات «سكن لكل المصريين» لـ2.5 مليون مستفيد

المشروع بتكلفة 43 مليون جنيه ضمن «حياة كريمة» لخدمة 16 ألف مستفيد

«التخطيط»: تدريب دفعة جديدة من موظفي الدولة في ألمانيا

مدير معهد الحوكمة والتنمية: 27 متدربا يمثلون 11 جهة من الجهاز الإداري للدولة

«اقتصادية القناة» تبحث جذب الاستثمارات والخبرات الفيتنامية

«الداخلية»: دورة لإعداد المدربين في عمليات دعم السلام للقوة الأفريقية

«جمال الدين»: مهتمون بتوطين صناعة السيارات وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين

تخلت عنه زوجته وأسرته ويعمل باليومية لتوفير قوته.. «مختار» وطفلاه يعيشون فى الشارع: نفسي في أوضة

طلاب «ابتدائي» رفعوا القمامة.. وجارٍ الاستعانة بخطاط لإضفاء لمسة جمالية

تنظيف معهد أزهري.. مبادرة طلابية لتكريم الأوائل

الصفحة الثالثة

سالم المالك: المناخ أثر في 62 موقعا تراثيا بعالمنا الإسلامي وأطلقنا صندوقا لإنقاذها

«السيسي» يبحث مع رئيس غينيا الاستوائية سبل تعزيز العلاقات

«زيلينسكي»: القوات الروسية قصفت 30 منطقة بـ«خيرسون» 258 مرة في أسبوع

«أوبيانج»: نقدر دور مصر الرائد في تلبية تطلعات شعوب قارة أفريقيا وتحقيق التنمية والازدهار

أمين «الناتو»: الأزمة ستدوم لسنوات.. و«بوتين» يستخدم الشتاء سلاح حرب

«الصحة»: آليات منظمة لحل مشكلات إعطاء الحقن داخل الصيدليات

«المالية»: تعظيم دور «سك العملة» لدعم المستهدفات الوطنية بعملات تذكارية

متابعة لمعدلات الولادات القيصرية والطبيعية داخل المستشفيات

«خضر»: نمتلك كوادر وفنيين قادرين على ترجمة إنجازات «الجمهورية الجديدة»

مصر تدعم الدول الأفريقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

«شاكر»: القارة تمتلك إمكانيات كبيرة لإنتاج الكهرباء

تشغيل عيادات مسائية بـ8 مستشفيات تابعة للصحة النفسية لعلاج الإدمان

«عبدالمقصود»: برنامج خاص للتعريف بمهارات الثقافة العلاجية وتكريم 288 متعافياً خلال 3 أشهر

رموز سياسية وصحفية تتقدم جنازة أمين إسكندر

«إسحاق»: كان أمينا على قضايا وطنه.. و«أبوعيطة»: مبادئه لم تتغير

«أحمد» يدعم السياحة بفيديوهات لـ«المتحف المصري وقصر عابدين»: ينشرها على الصفحات الأجنبية باللغتين العربية والفرنسية

الصفحة الرابعة

فورية و«أونلاين».. الخدمات الحكومية «رهن إشارة» المواطن

ملايين المصريين سجلوا بياناتهم على المنصة الحكومية.. وعشرات الخدمات بانتظار مَن يطلبها

منصة مصر الرقمية: 160 خدمة حكومية متاحة من المنزل

«الاتصالات»: ضخ استثمارات بنحو 60 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من رفع كفاءة الإنترنت

خالد العطار: الوصول إلى 300 خدمة قبل نهاية 2023.. ونواجه تحدي زيادة أسعار الأجهزة والمعدات بسبب الأزمة العالمية

نائب وزير الاتصالات: أكثر من 5.7 مليون مواطن لديهم حسابات على المنصة.. ونسعى لجذب 3 ملايين آخرين

نقدم الخدمة للمواطن دون النظر إلى محافظته أو محل ميلاده أو سكنه

والموظف مكلف بتنفيذ طلبه دون أن يراه.. ومستمرون فى تكامل الجهات الحكومية

الصفحة الخامسة

شاشة الموبايل والكمبيوتر «شباك موحد» لتقديم الخدمات للمواطن

«محمد»: المنصة شباك واحد للتعامل مع الحكومة.. و«الحارثي»: تقديم خدمات استباقية للمواطنين باستخدام أحدث الأساليب العالمية

«الدوجي»: الدولة بذلت جهدا كبيرا لتأمين البنية التحتية.. و«فاروق»: التحول الرقمي أصبح جزءا لا يتجزأ من المنظومة الصحية في مصر

«الرقمنة» تحسّن وضع مصر دوليا.. والبنك الدولي يرفع تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية

خبير اتصالات: التحول الرقمي يسهم في اختصار الوقت على المواطن وزيادة إنتاجية الموظفين

الصفحة السادسة

«كورونا» يضرب الصين مجددا.. و«الصحة»: الوضع الوبائي في مصر مستقر

«عبدالغفار»: معدلات التطعيم حققت 72% من المستهدف.. ووصلنا لـ40% من الحصانة المجتمعية.. ونسب الإشغالات بالمستشفيات لا تُذكر

المدن الصينية تسجل 38 ألفا و645 إصابة جديدة

والتلاميذ يبدأون الدراسة عبر الإنترنت بالعديد من مناطق العاصمة بكين

حملات التطعيم ضد فيروس «كورونا» أسهمت في مجابهة الفيروس

«التحالف الوطني» يطلق المرحلة الثانية من قوافل «ستر وعافية 7»

«تحيا مصر» يوفر 13 طنا من المواد الغذائية واللحوم ومنتجات الألبان لصالح 1000 أسرة ضمن «شتاء آمن».. وتسليم 50 فتاة أولى بالرعاية تجهيزات الزواج

«دكان الفرحة» يوفر 25 ألف قطعة ملابس جديدة وأحذية وإكسسوارات لصالح 5 آلاف من طلبة جامعة كفر الشيخ

«نصر»: تكثيف برامج الحماية الاجتماعية والتنمية العمرانية لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى المناطق الأكثر احتياجا

سالم المالك: التغيرات المناخية يمتد أثرها ليطال الماضى وتاريخه وآثاره.. والمناطق المهددة تشهد هجرات بيئية ومعها يختفى تراث متوارث عبر آلاف السنين

مدير «الإيسيسكو»: المناخ أثر في 62 موقعا تراثيا بعالمنا الإسلامي.. وأطلقنا صندوقاً لإنقاذها

نتعاون مع وزارة السياحة والآثار لتحويل مواقع تراثية ومتاحف إلى استخدام الطاقة الشمسية لتوفير الحماية المستدامة

الصفحة السابعة

رئيس اتحاد المستثمرين يوضح خطة الرئيس السيسي لدعم المستثمرين

محرم هلال: الأيام القادمة ستشهد طفرة بالاستثمارات في مصر.. والأمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ولا بد من التوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة والصويا.. والترويج للمشروعات التي أقيمت على أرض مصر غير كافٍ ولا بد من توفير كل الخدمات لجذب المستثمرين

مبادرة «ابدأ» تعمل على زيادة فرص الاستثمار ورفع الصادرات

الوصول إلى 100 مليار صادرات سيتحقق بالاعتماد على المنتج المحلي وانخفاض الاستيراد

وزير الزراعة يتابع تنفيذ المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية.. ويوجّه بتسهيل إجراءات تسجيل الأصناف الجديدة من التقاوي والبذور

التحسين الوراثي للسلالات وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة من أهم الأولويات

«الزراعة» تشدد على الحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة أى تعديات

«المصور الزراعي» لقب اشتهر به شاب يتفرغ لمساعدة الفلاحين ويقوم بدور المرشد الزراعي

المهندس أحمد الشراكي يكتب: موضوع وملف الأعلاف

الصفحة الثامنة

المراهقون يتألقون

«ﺳﻌﻮد» ﻓتى ﻣﺠﻬﻮل داﺧﻞ «اﻟﺼﻘﻮر»

«ﺑﻴﻠﻴﻨﺠﻬﺎم» أﻣير إﻧﺠﻠترا اﻟﺠﺪﻳﺪ.. «ﺟﺎﻛﺒﻮ» أﺣﺪث إﻧﺘﺎج ﻟﻠﻄﻮاﺣين

«إﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ» ﺑﺪرﺟﺔ ﻫﺪاف ﻗﺪﻳﺮ

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