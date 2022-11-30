غدا.. مهرجان البحر الأحمر السينمائي يضيء شمعته الثانية.. وتكريم يسرا بـ «اليسر الذهبية»

بعد فترة طويلة من التحضيرات والتجهيزات، تنطلق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى، غدا، بمدينة جدة السعودية، ومن المقرر أن تمتد فعالياته حتى 10 ديسمبر الجارى. ويهدف المهرجان ليكون ملتقى صناع الأفلام والفنّانين والجماهير بمشاركة مجموعة كبيرة من صناع السينما والنجوم من مختلف دول العالم، وذلك فضلاً عن الورش والندوات المقامة ضمن فعالياته.

واستقرت إدارة المهرجان على أن يكون فيلم الافتتاح «سيأخذ ديلويل العروس» من إخراج أديتيا شوبرا، ويُعرض الفيلم الكلاسيكى المؤثّر على مدى الأجيال فى ثقافة عشاق السينما الهندية، لتبدأ معه 10 أيام من العروض السينمائية والحفلات الموسيقية.

واستقرت إدارة المهرجان على عدد من المكرمين، حيث ستحصل الفنانة يسرا على جائزة اليُسر الفخرية الذهبية، إلى جانب المخرج البريطانى الشهير جاى ريتشى، والممثل والمنتج الهندى الأسطورى شاروخان، تقديراً لإسهاماته المتميزة فى صناعة الأفلام.

يعرض المهرجان خلال هذه الدورة 131 فيلماً تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة، من 61 دولة بلغات متعددة، تصل إلى 41 لغة من إنتاج وإخراج مجموعة من المواهب الصاعدة والمتمرسة، وينافس خلال المسابقة الأساسية، التى أطلق عليها اسم «مسابقة البحر الأحمر»، 15 فيلماً، لمخرجين مخضرمين ومواهب جديدة.

وتتنافس الأفلام للفوز بجوائز اليسر، التى أُطلقت احتفاءً بالجرأة والإبداع فى الأعمال السينمائية، إذ ستراعى لجنة التحكيم فى اختياراتها الأعمال المتميزة بقصصها الإبداعية التى تفتح آفاقاً واسعة للسينما لتعرض أفكاراً ورؤى وثقافات جديدة، بحسب بيان المهرجان.

يترأس لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة المخرج والمُنتج والكاتب الأسطورى أوليفر ستون، بالإضافة إلى النجمة المصرية نيللى كريم، والمخرجة السينمائية كوثر بن هنية، بالإضافة للمخرج السينمائى الجورجى الشهير ليفان كوجواشفيلى، وأخيراً الممثل الفلسطينى على سليمان.

وبشأن مسابقة الأفلام الدولية القصيرة المشاركة فى مسابقة البحر الأحمر من قارتى آسيا وأفريقيا، تضم 26 فيلماً تمثّل نخبة إبداعات السينما العالمية، ولجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة مكونة من: المخرجة جوانا حاجى توما، والكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، والممثل النيجيرى أوزى أجو.

كما أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى عن برنامجه الجديد بعنوان «البحر الأحمر.. رؤية جديدة»، إذ صُمم البرنامج ليكون منبراً لعرض المشروعات التى تطرح رؤية سينمائية جديدة، وقد تمّ اختيار 8 أفلام من مناطق متعددة للعرض ضمن برنامج الرؤية الجديدة، وتجمع الأفلام المختارة فكرة أساسية مشتركة، ألا وهى طرح الموضوعات الجريئة والحساسة وتناولها من منظور جديد ومثير.

بالإضافة إلى برنامج مسابقة السينما التفاعلية، الذى يحتفى بالتقنيات والابتكارات السينمائية الجديدة، إذ يعرض البرنامج 10 أعمال من أفضل إبداعات الواقع الافتراضى فى السينما العالمية لعام 2022، التى ستتنافس للفوز بجوائز اليسر الذهبية والفضية، التى تبلغ قيمتها 10.000 دولار أمريكى. ويتعاون برنامج السينما التفاعلية مع برنامج إثراء للحلول الإبداعية، وهو أول برنامج لتطوير أعمال الواقع الافتراضى فى المملكة العربية السعودية، لعرض أربعة مشاريع من الأعمال المختارة لدورة مهرجان هذا العام، وتضم هذه الأعمال كلاً من «التنبّؤ بالمطر»، و«القط العسيرى»، و«ومضة»، و«تأملات فى الكون».

«السينما العائلية» يستعرض إبداعات من جميع أنحاء العالم

ومن الأقسام المهمة فى المهرجان، عرضه باقة متنوّعة من الأفلام العائلية التى تستهدف النشء والأطفال فى برنامج «السينما العائلية»، ويستعرض برنامج «السينما العائلية» إبداعات سينمائية من جميع أنحاء العالم، تضم مجموعة من أكثر الإصدارات إثارة التى تستهدف المشاهدين من النشء والأطفال، إضافة إلى أحدث أفلام الرسوم المتحركة والدراما والقصص المثيرة، لتأخذ متابعيها من الأطفال وعائلاتهم فى رحلة تعكس سحر السينما وتأسر الألباب.

ومن الفعاليات التى يشهدها مهرجان البحر الأحمر أيضاً، مشاركة المخرج العالمى الشهير لوكا جوادانيينو فى جلسة حوارية مع الجمهور قبل العرض الخاص لفيلمه الأخير «العظام وكل شىء» فى دورة المهرجان.