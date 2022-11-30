حريق يلتهم سيارة ملاكي في موكب زفاف بأسيوط دون وقوع إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، على حريق نشب بسيارة ملاكي، مساء اليوم الأربعاء، أثناء تواجدها بحفل زفاف على طريق أسيوط بني غالب دون وقوع إصابات.

بلاغ بوقوع حريق بسيارة ملاكي

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارا من مأمور مركز أسيوط، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في سيارة ملاكي، أثناء تواجدها بحفل زفاف على طريق أسيوط بني غالب، في أسيوط.

نشوب حريق بسيارة ملاكي

علي الفور انتقل لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بقسم شرطة أسيوط، وسيارات الإسعاف، وسيارة الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق بسيارة ملاكي أثناء تواجدها في حفل زفاف، وتمكنت قوات الإطفاء وقوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح.

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.