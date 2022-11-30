خبير مائي: مصر تعيش مرحلة الجمهورية الجديدة المبنية على أساس رؤية 2030

قال الدكتور أحمد جابر، أستاذ جيولوجيا المياه بجامعة الفيوم، إن مصر تعيش مرحلة الجمهورية الجديدة، المبنية على أساس رؤية مصر 2030، التي تتطلب ضرورة توفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل المواطنين المصريين.

وأضاف خلال الفقرة الإخبارية بشاشة «إكسترا نيوز»: «إذا أردت أن أوفر حياة كريمة للمواطن، يجب أن أوفر عنصر المياه، ومن هنا كان هناك توجه كبير من الدولة، ممثلة في القيادة السياسية بالاهتمام بموارد المياه».

وتابع: «الدولة المصرية كانت حريصة على هذا المحور، فبشكل عام، هناك نقص حاد في كميات المياه اللازمة للاستخدامات المختلفة، التي تصل لنحو 25 مليار متر مكعب في العام، فالمصدر الرئيسي للمياه في مصر، يأتي من نهر النيل، والكمية الثابتة منذ عام 1959، وهي 55.5 مليار متر مكعب، وكانت تكفي عدد السكان في وقت ما، أما في 2022 وبعدد سكان يفوق 100 مليون نسبة، فنحن في حاجة إلى 81 مليار متر مكعب من المياه، يمدنا نهر النيل بـ55.5 مليار إذن فهناك فرق نحو 25 مليار، وهنا يأتي دور الدولة لتوفير هذه الكميات الكبيرة».