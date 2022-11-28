«الري»: إزالة 70 ألفا و819 حالة تعد على نهر النيل خلال 13 شهرا

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري عن إزالة 70819 حالة تعدٍ على نهر النيل، بمساحة تصل إلى 9.9 مليون متر مربع، تنوعت بين مبانٍ سكنية ومخلفات ردم وأقفاص سمكية وتلوث بالصرف، وذلك منذ إطلاق حملة إنقاذ النيل في أكتوبر 2021.

وبذلك، يصبح ما تم إزالته على النيل 40.03% من جملة التعديات الواقعة عليه، حيث تستهدف الوزارة إزالة ما يقارب من 177 ألف حالة تعدٍ تقدر مساحتها بأكثر من 24.8 مليون متر مربع.

البحيرة الأعلى إزالة وتعديا على نهر النيل

وأوضح التقرير، أن أعلى المحافظات تنفيذاً للإزالات هي البحيرة، حيث شهدت إزالة 10 آلاف حالة بناء وردم على النيل، أما المنوفية فجاءت في المرتبه الثانية، وتمكنت من إزالة 6326 ألف حالة، ثم أسيوط بـ5560 حالة، ثم المنيا بـ4810 حالات، تلاها الدقهلية بـ4802 حالة.

أما فيما يتعلق بإجمالي التعديات المتبقية بالمحافظات، فقد تصدرت البحيرة إجمالي المحافظات التي لا تزال بها العد الاكبر من التعديات بـ28834 حالة، ثم المنوفية بـ14672 حالة، تلاها الدقهلية بـ7985 تعديا.

إزالة التعديات في المهد وتحرير محاضر فورية

وقال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن أجهزة الوزارة ممثلة في قطاع حماية النهر النيل تُزيل يومياً مئات التعديات على النيل والترع والمصارف، مؤكداً التصدى الفورى والحاسم للتعديات على النيل وإزالتها في مهدها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، كما يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن من تحرير محاضر والإزالة على نفقة المتعدي، ما يساعد في الحفاظ على المجاري المائية، ويضمن حسن إدارة وتشغيل وتحسين الخدمات المقدمة إلى المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.