«التنمية المحلية» تنظم مؤتمرات استثمارية في المحافظات.. والبداية من أسوان

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة تمكين الإدارة المحلية من إدارة التنمية الشاملة والمتكاملة من خلال خطة لبناء وتنمية القدرات المحلية والبنية المعلوماتية وأنظمة المتابعة والتقييم، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية، وتهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص، والمساهمة في تنفيذ وتمويل المشروعات.

التركيز على الصعيد

وفى سياق متصل، ناقش اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مع وفد وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير لتنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة.

جاء ذلك بحضور نائبي المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، وأحمد شعبان، وأيضاً اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، والدكتور ولاء جاد نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وحسن الشقطي المستشار الاقتصادي للمحافظة، والعميد أحمد دنش مدير مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي.

أسوان تستعد لإقامة أول مؤتمر للاستثمار

وأكّد اللواء أشرف عطية على جاهزية المحافظة لاستضافة أول مؤتمر للاستثمار على مستوى الصعيد خلال الفترة المقبلة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبدعم من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاستعراض رؤية وتصور عاصمة الاقتصاد والشباب والثقافة الإفريقية لأبرز التحديات والمعوقات، مع وضع الحلول المقترحة، خاصة مشكلة تعدد جهات الولاية، علاوة على عرض المقومات الاستثمارية والمزايا التنافسية لتحويلها إلى فرص استثمارية واعدة وحقيقية.

ولفت إلى أنَّ هناك دراسات جدوى لعدد من المشروعات الاستثمارية الجادة تمّ إعدادها من قبل متخصصين، وجاهزة لطرحها للمستثمرين ليصبح المؤتمر فرصة لتوقيع عقود هذه المشروعات بعيداً عن التعقيدات الروتينية، خاصة بعد نجاح المحافظة في إطلاق العديد من المشروعات المتعثرة منذ سنوات.

واستعرض الدكتور خالد عبدالحليم مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة وأهداف ومكونات وأنشطة المشروع والمخرجات المتوقعة منه والأدوار المنوطة بالمحافظة، موضحاً أنَّ المشروع يتمّ تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها 7 ملايين يورو في محافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.

وأضاف «عبدالحليم» أنَّ المشروع يقوم على دعم التنمية المحلية الشاملة والمتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتطوير مجالات ونظم العمل، ودعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية والتطوير المؤسسي للمحافظة، مشيراً إلى سعي وزارة التنمية المحلية لتنظيم عدد من المؤتمرات الاستثمارية بالمحافظات، ستبدأ بمحافظة أسوان لعرض فرص الاستثمار المتوسطة والصغيرة التي تسهم في الاقتصاد المحلي.