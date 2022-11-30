كاتبة صحفية لقناة القاهرة الإخبارية: حل ماكرون للبرلمان الفرنسي خيار مطروح بقوة

قالت الكاتبة الصحفية هند الضاوي، إن التحديات التي تواجهها فرنسا لا يمكن أن تقارن بعهد الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» الذي يقدمه الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبرلمان خيار مطروح بقوة هذه الأيام، خاصة بعد صعوبة التوصل بين الائتلاف الرئاسي الحاكم والمعارضة أو اليمين المتطرف إلى صيغة توافقية داخل البرلمان على المشروعات الإصلاحية التي يتبناها «ماكرون» وتعترض عليها باقي الكتل البرلمانية.

وتابعت أن هذه الفرضية محفوفة بالمخاطر، فوضع ماكرون في الداخل الفرنسي والتحديات التي تواجهها فرنسا منذ فترة طويلة لا يمكن أن نقارنها بما حدث في عهد جاك شيراك، ولا فرنسوا ميتران، عندما حصل على الأغلبية النسبية وليس المطلقة، وبالتالي يمكن أن يلجأ ماكرون لهذا الخيار في حال أصبح لديه يقين أنه فشل في هذه الولاية الرئاسية، «لن أجزم أنه يستطيع أن يغامر بمستقبله الرئاسي، خاصة أنه في حملته شعر أن هناك أغلبية صامتة ترفض العملية السياسية الفرنسية برمتها خاصة أن العزوف عن الانتخابات بلغت نسبته 50%».