قناة القاهرة الإخبارية: أمريكا قد تزود أوكرانيا بنظام «باتريوت» قريبا

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أن نظام «باتريوت» المضاد للصواريخ قد يصل إلى أوكرانيا قريبا، بحسب خبر عاجل، بثته قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل، في شريطها الإخباري.

انفجار طرد مفخخ في سفارة أوكرانيا بمدريد

يشار إلى أن سفارة أوكرانيا في العاصمة الإسبانية مدريد، تعرضت إلى انفجار بواسطة طرد مفخخ، وهو ما جعل الأوكران يطالبون بتشديد الأمن على الأماكن الدبلوماسية التابعة لهم في مختلف الأماكن خوفا من تعرضها لهجوم مماثل.

تأمين مختلف السفارات الأوكرانية

بدوره أوضح الناطق باسم الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولنكو، عبر «تويتر»، أنه يجب تعزيز أمن كل السفارات الأوكرانية، متابعا: «أمر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، بتعزيز أمن كل السفارات الأوكرانية، كما دعا السلطات الإسبانية إلى التحقيق بشكل عاجل في هذا الهجوم».