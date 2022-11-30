رئيس التحرير

أحمد الخطيب

قناة القاهرة الإخبارية: أمريكا قد تزود أوكرانيا بنظام «باتريوت» قريبا

كتب:

عمرو حسني
10:02 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أن نظام «باتريوت» المضاد للصواريخ قد يصل إلى أوكرانيا قريبا، بحسب خبر عاجل، بثته قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل، في شريطها الإخباري.

انفجار طرد مفخخ في سفارة أوكرانيا بمدريد

يشار إلى أن سفارة أوكرانيا في العاصمة الإسبانية مدريد، تعرضت إلى انفجار بواسطة طرد مفخخ، وهو ما جعل الأوكران يطالبون بتشديد الأمن على الأماكن الدبلوماسية التابعة لهم في مختلف الأماكن خوفا من تعرضها لهجوم مماثل.

تأمين مختلف السفارات الأوكرانية

بدوره أوضح الناطق باسم الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولنكو، عبر «تويتر»، أنه يجب تعزيز أمن كل السفارات الأوكرانية، متابعا: «أمر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، بتعزيز أمن كل السفارات الأوكرانية، كما دعا السلطات الإسبانية إلى التحقيق بشكل عاجل في هذا الهجوم».

اقرأ المزيد:

مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بروكسل: أوروبا ترسل مولدات الكهرباء إلى أوكرانيا لمواجهة الشتاء

مراسل قناة القاهرة الإخبارية بواشنطن: خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين على قيمة دعم أوكرانيا

مراسل «القاهرة الإخبارية»: توافق أمريكي فرنسي كامل على دعم أوكرانيا

محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: بريطانيا دعمت أوكرانيا بـ50 مليار إسترليني

«الخارجية الروسية»: تدخل الولايات المتحدة في ملف أوكرانيا يزيد المخاطر
بقلم عمرو حسني