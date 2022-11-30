حازم حسني يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرماية

نجح اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، في الفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرماية، في الانتخابات التي أجريت اليوم بمدينة شرم الشيخ.

الإيطالي لوسيانو روسي رئيسا للاتحاد الدولي للرماية

وتستضيف مصر خلال الفترة الحالية اجتماعات الاتحاد الدولي للرماية، التي شهدت إجراء الانتخابات على منصب الرئيس، وفاز به الإيطالي لوسيانو روسي، بنسبة أصوات 51.71%، بينما حصل منافسه الروسي فلاديمير ليسين، على 48.29‎% ‎ بعد حضور 263 من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

مناقشة العديد من الملفات الخاصة بالبطولات الدولية

وشهدت اجتماعات الاتحاد الدولي للرماية في مصر، مناقشة العديد من الملفات الخاصة بالبطولات الدولية خلال الفترة المقبلة، ومناقشة تطوير اللعبة، وموقف كل قارة من تنظيم البطولات وتطوير الرماية.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف حاليا ولأول مرة في تاريخ اللعبة منافسات بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية على ميادين مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 4 ديسمبر المقبل.