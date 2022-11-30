يوسف الحسيني: نمتلك أذكى عقول وحان وقت دخول مصر مرحلة التصنيع التكنولوجي

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه آن الأوان أن تدخل مصر مرحلة التكنولوجيا والتصنيع التكنولوجي، «المصريون لديهم أذكى عقل على سطح البسيطة، ولابد أن نصنع ولا نجمع فقط، وليس من الضروري أن نستورد فقط».

وأضاف خلال نقديمه برنامج «التاسعة» على «القناة الأولى»، أن الخراطين المصريين أكثر كفاءة من غيرهم، ويستطيعون توفير قطع غيار الماكينات بدلا من استيرادها من الخارج، «حينما توقف الاستيراد في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، عملوا قطع غيار كل العربيات، الأوروبي والأمريكاني، ولم نستورد قطعة واحدة».

وتابع: «لازم الخراطين والمسابك والعقول المصرية تنتج من جديد، كليات الهندسة والتكنولوجيا عقولها من أفضل ما يكون، ويعملون في أفضل المصانع، وكثير من الشبان المصريين يعملون في أكبر الشركات الفرنسية للطيران».

واختتم: «لماذا طوال الوقت نرغب في استيراد الأجهزة والماكينات بالرغم من أن لدينا القدرة على تصنيعها؟، الرئيس عبدالفتاح السيسي، طوال الوقت ينادي ويشجع ويحفز ويحمس ويضع التوجيهات وحزم الحوافز لتوطين الصناعة في البلد».