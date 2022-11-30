إبراهيم عيسى لـ يوسف الحسيني: الفنانون الكبار قدموا أعمالا نصوصها من روايات

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، مؤلف فيلم الضيف، إن الفترة الأخيرة واجهت مشكلة الإنتاج والنجم الممثل، وفي المعتاد تنطلق الفكرة من المنتج والمؤلف، ولكن مؤخرا عاد الوضع لأصله وأصبح المخرج يليه المنتج.

أعمال فنية كثيرة ناتجة عن روايات

وأوضح عيسى، في مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على القناة الأولى، أن نبيلة عبيد في أعمال إحسان عبد القدوس كانت تتعامل مع العمل وكأنها المنتج وليست مجرد فنانة، لافتا إلى أن الفنانين الكبار قدموا أعمالا فنية كثيرة ناتجة عن روايات، وجميع أفلام المخرج الكبير حسين كمال مأخوذة عن نصوص روائية عدا عمل واحد، وتنوعت أعماله بأشكالها المختلفة ولكنها تأتي في إطار الرواية، وهو ما نعانيه الآن فلم يعد لدينا مثل هؤلاء المخرجين.

الإنتاج الروائي متدفق في مصر

وأشار الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى إلى أن الإنتاج الروائي متدفق في مصر، ولدينا كنوز من الروايات العربية والمصرية ولم تستخدم حتى الآن في أعمال فنية من السينما والدراما.