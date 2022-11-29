إبراهيم عيسى لـ يوسف الحسيني: السينما المصرية عادت للروايات بعد انقطاع سنوات

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، مؤلف فيلم الضيف، إن الفن يجب أن يذهب للأدباء لتتحول الروايات إلى أفلام وهو ما ظهر بالسينما المصرية في السنوات الأخيرة بعد انقطاع طويل عن الرواية والأدب، إذ كانت آخر موجة للتعامل مع الروايات الأدبية كمصدر للأفلام في السبعينيات والثمانينيات ومنها أعمال الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس.

استعادة الرواية كمصدر مهم للأفلام

وأوضح «عيسى» في مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على القناة الأولى، أن السينمائيين يحسب لهم استعادة الرواية كمصدر مهم للأفلام، وأتمنى أن تنتبه الدراما التليفزيونية لهذا الأمر أيضا، مضيفا أن الأدب يحرك حالة البناء الفكري والثقافي في المجتمع ويوفر لصناع العمل جانب كبير في صناعة عمل فني يصل للناس وله رسالة ومتماسك دراميا ويحقق الجماهيرية.

الروائي يعمل في الرواية بشكل متكامل

وأشار الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى إلى أن الروائي يعمل في الرواية بشكل متكامل ويضع منطق الرواية ويصنع الحوار ويوزع الأدوار بشكل يجعل الأمور أكثر يسرا في الإنتاج الإبداعي، لافتا إلى أن الرواية تساعد المخرج على تطويع قدرات الفنانين بشكل مختلف.