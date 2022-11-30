يوسف الحسيني: التطوير بمنطقة المقطم غيرها تماما.. وجرى توسعة الطرق بشكل كبير

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق اليوم، على إطلاق اسم المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق، على محور رئيسي متواجد في شمال شارع 9 في منطقة المقطم.

وأضاف خلال تقديمه برنامج التاسعة على شاشة القناة الأولى: «زرت هذا المحور، ومنطقة المقطم تغيرت تماما، وجرى تطوير الطريق وتوسعته، وكان تطوير المنطقة هو السبب في خلق حالة سيولة حقيقية، وأصبح الطريق أوسع بدرجة كبيرة للغاية».

وتابع: «المحور الجديد الذي أطلق عليه اسم المستشار عبدالمجيد محمود، وهو الذي سينقل الحركة من غرب القاهرة لشرق القاهرة، وهو محور جديد، وإذا لم يحدث هذا الربط لأصبحت القاهرة جراجا كبيرا، ولأصبحت أكبر جراج على سطح الكرة الأرضية».

واستطرد: «المحور الجديد، وفر في الوقت والمجهود، وأذكر أن الطريق القديم عندما كنت أسير عليه مع أسرتي، كان مرعبا لنا جميعا».