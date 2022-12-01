فصل التيار الكهربائي اليوم عن بعض القرى بـ5 محافظات.. اعرف المواعيد

تشهد 5 محافظات اليوم الخميس، فصل التيار الكهربائي للصيانة الدورية لشبكات الكهرباء والمغذيات الرئيسية، وفقا لبيان شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وهي: دمياط وكفر الشيخ والدقهلية وسوهاج وأسيوط.

فصل التيار الكهربائي اليوم

بناء على إشارة هندسة كهرباء منفلوط بأسيوط، سيجرى فصل التيار الكهربائي اليوم عن «نزلة رميح، والمدور»، والقرى التابعة لها، وذلك للصيانة الدورية، لمدة 8 ساعات متواصلة، من 8 صباحا حتى 4 عصرا، على مدار يومين.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، عن قطع الكهرباء عن قرى «النزات، وعنيبس»، والأماكن التابعة لها، وذلك للصيانة الدورية بمحطة كهرباء جهينة، بداية من 9 صباحا وحتى 3 عصرا.

أماكن فصل التيار الكهربائي بشمال الدلتا

وحددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أماكن فصل التيار الكهربائي اليوم للصيانة.

محافظة دمياط: مدينة الشعراء والزرقا والمنزلة وكفر البطيخ، والقرى التابعة لها.

محافظة كفر الشيخ: مدينة دسوق وقرى كفر الشيخ وفوة وقلين وبيلا، والقرى التابعة لهم.

محافظة الدقهلية: مدينة المنصورة وطلخا وميت غمر والقرى التابعة لها.

وسيكون فصل التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.