الطبيب المعالج لـ أنغام: وصلت إلى تمام الشفاء ولا يوجد ما يمنعها من الغناء

كشف أكرم العدوي، الطبيب المعالج للفنانة أنغام، تفاصيل خروجها من المستشفى، وتحسن حالتها الصحية، إذ ذكر أنها تخطت المرحلة الخطرة، فهي كانت تعاني مشكلات تطلبت إجراء عمليات استئصال لبعض الأجزاء، كما أن الإجراءات والفحوصات الأخيرة، أكدت الشفاء التام لها، وستستعيد كامل نشاطها خلال أسبوع، وهي خرجت من المستشفى بفضل الله وحالتها مستقرة.

وضع إطار علاجي دوائي مخصص لـ أنغام

أضاف «العدوى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه جرى وضع إطار علاجي دوائي مخصص للمطربة أنغام، وبفضل الله وصلت إلى تمام الشفاء، و لم تحتج إلى إتمام عمليات جراحية أخرى، فهي خضعت لعملية جراحية واحدة فقط، وتم التعامل مع المضاعفات الخاصة بالعملية.

علاج أنغام تم على أعلى مستوى من الدقة والكفاءة

أوضح الطبيب المعالج لأنغام، أن علاجها تم على أعلى مستوى من الدقة والكفاءة، وأدت الغرض المطلوب منها، والمضاعفات التي تظهر تكون معتادة لمثل هذه العمليات الكبيرة في البطن أو الحوض، خاصة لمن أجروا جراحات سابقة في البطن، وتم التصريح بخروج أنغام أمس من المستشفى، بعد تماثلها للشفاء، لكنها فضلت البقاء في المستشفى لزيادة الاطمئنان، واليوم عادت لمنزلها.

أنغام ستعود للحفلات قريبًا بعد استعادة عافيتها

وأوضح أن أنغام ستعود للحفلات قريبًا، بعد استعادة عافيتها، قائلًا: «حاليا لا تواجه أي مشكلات تعيقها عن الغناء في أي وقت، وقرار عودتها للغناء شخصي، وليس للطب تدخل فيه».