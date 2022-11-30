والد أنغام يعلن خروجها من المستشفى: تستكمل علاجها في المنزل

كشف الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام تطورات حالتها بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، إذ أنَّها كانت تتواجد داخل إحدى المستشفيات تحت الملاحظة.

تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

وقال محمد علي سليمان في تصريح خاص لـ«الوطن»: «أنغام خرجت من المستشفى بعد فترة علاج طويلة، على أن تستكمل علاجها بالمنزل».

وكانت أنغام، تعرضت الأيام الماضية لأزمة صحية فور إجرائها عملية جراحية منذ 10 أيام، فقد أصُيبت بالتصاقات في الأمعاء مما سبب لها انسدادًا معويًا، ما اضطرها للدخول للمستشفى من جديد.

وكشف الطبيب المعالج لحالة أنغام في تصريحات تلفزيونية، أنَّها «رفضت البنج الكلي وفضلت الجزئي كي لا يؤثر على أحبالها الصوتية، وقدمت تضحية لا يراها الأطباء كثيرًا حرصًا منها على صوتها وموهبتها وعملها بتخليها عن البنج الكلي».

أولى حفلات الفنانة أنغام

كشفت الشركة المنظمة لحفل أنغام المقبل، عن الموعد الجديد لحفل أنغام، والذي سيكون يوم 3 من شهر فبراير المُقبل، ليكون أولى حفلاتها المُعلنة في العام الميلادي الجديد 2023.

وكان من المقرر إقامة الحفل يوم 2 ديسمبر المُقبل، إلا أنّ الشركة المنتجة قررت تأجيله بسبب الأزمة الصحية لـ أنغام، والتي قدّمت اعتذارها للجمهور.