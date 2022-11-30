تحسن الحالة الصحية لـ أنغام.. و«الموسيقيين»: الأطباء صرحوا لها بالخروج من المستشفى

تحسنت الحالة الصحية للفنانة أنغام بشكل كبير خلال الأيام الماضية، بعد خروجها من العناية المركزة، إذ أنَّها كانت تعاني من مشكلة إثرها إجرائها عملية جراحية، أحدثت لها مضاعفات عديدة .

تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

وقالت نادية مصطفى عضو نقابة المهن الموسيقية لـ«الوطن»، إنَّ حالة الفنانة أنغام استقرت لحد كبير وتحسنت، وبدأت في تناول الطعام وصرح لها الأطباء بالخروج من المستشفى على أن تستكمل علاجها بالمنزل والتزامها بفترة الراحة.

الطبيب المعالج يكشف حالة أنغام

وكشف الطبيب المعالج لـ حالة أنغام في تصريحات تلفزيونية، أنَّها «رفضت أن تأخذ بنج كلي وصممت أنَّ تحصل على بنج جزئي حتى لا يؤثر ذلك على أحبالها الصوتية»، لافتة إلى أنَّهم شرحوا الوضع الطبي لـ أنغام، مؤكّدًا أنَّها قدمت تضحية لا يراها الأطباء كثيرًا حرصًا منها على صوتها وموهبتها وعملها، معلقًا: «ده مبنشوفوش كتير».

عملية جراحية لـ أنغام

وخضعت الفنانة لعملية جراحية منذ 10 أيام، استغرقت 3 ساعات ومنح الأطباء أنغام خلالها مهدئات للحفاظ على سلامتها، وقد أعلنت الصفحة الرسمية للفنانة أنغام تأجيل جميع الحفلات الفنية الخاصة بها لحين شفاءها.