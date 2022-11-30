طبيب أنغام يعلن استئناف نشاطها الفني الأسبوع المقبل

حرص الدكتور أكرم العدوي الطبيب المعالج للنجمة أنغام، على طمأنة الجمهور بشأن حالتها الصحية، بعد خروجها من المستشفى، عصر اليوم الأربعاء، مؤكدًا أنها تعافت بشكل كبير، وتقضي فترة النقاهة بمنزلها لأيامٍ معدودة.

وقال أكرم العدوي، لـ«الوطن»، إنّ أنغام تستأنف نشاطها الغنائي اعتبارًا من الأسبوع المُقبل، لتعود لجمهورها في أقرب وقت، إذ يُمكنها الغناء بشكلٍ طبيعي دون أي مشاكل صحية.

أنغام تعتذر لجمهورها بعد تأجيل حفلاتها الغنائية

وكانت الفنانة أنغام، أبدت اعتذارها لجمهورها بعد تأجيل حفلاتها إثر أزمتها الصحية، إذ أصدر المركز الإعلامي لها، بيانًا صحفيًا، قال فيه: «تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى وهي حاليا لا تزال بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن».

وتابع: «حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة المقبلة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول، ونتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حاليا لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها».