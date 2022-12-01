تفاصيل قيمة التصالح في مخالفات البناء.. تعرف على سعر المتر

تتضمن المادة 9 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، التي وافق عليها مجلس الشيوخ مؤخرا، قيمة وسعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط مبلغ التصالح لمدة 5 سنوات.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» لقرائها التفاصيل الكاملة، لقيمة وسعر المتر في قانون التصالح على مخالفات البناء، وفقا لما جاء بنص مشروع القانون.

سعر المتر للتصالح فى مخالفات البناء

وفقا لما أقره مجلس الشيوخ، نصت المادة 9 من مشروع القانون، على ألا يقل سعر المتر المتصالح عليه عن 50 جنيهًا، ولا يزيد على 2500 جنيها، ويحدد من قبل المحافظين والهيئات المختصة، حسب كل طبيعة كل منطقة، وفقا للمستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات بها، على أن يتم الاسترشاد بما أقرته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه، في وقت سابق.

تقسيط قيمة التصالح على مخالفات البناء

كما تناول مشروع القانون، بندا خاصا بتقسيط قيمة التصالح على مخالفات البناء، اذ اتاح للمواطن إمكانية تقسيط مبلغ التصالح، على أن يجرى السداد على دفعات خلال فترة زمنية لا تتخطى 5 سنوات، ويستحق عائدا لا يتخطى 7%، وفقا لما جاء باللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، في حالة تخطي مدة التقسيط 3 سنوات.