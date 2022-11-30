رئيس «محلية النواب»: تسهيلات للمواطنين بقانون التصالح في مخالفات البناء

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء القديم، كان ينص على 8 محظورات، وبشكل جريء وشجاع تقدمت الحكومة باستثناءات خاصة لتلك المحظورات، بعد رصد حالة عدم رضا بين المواطنين.

السجيني: الحكومة قدمت تعديلات تسمح بالتصالح في المخالفات

وأضاف «السجيني»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة «DMC»، أن الحوار حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء هدفه الصالح العام للمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تعديلات تسمح بالتصالح بضوابط معينة على الجراجات، ومجلس الشيوخ رفضها.

وأوضح أنه جرى عقد جلسة اليوم، استمرت طيلة 5 ساعات للجنة الإدارة المحلية لبحث جهود التحول الرقمي، ونعمل على وضع تيسيرات للمواطنين بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.