أبرز أخبار المحافظات في 24 ساعة.. افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة

شهدت محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية، عددا كبيرا من الأخبار المهمة، التي تتعلق بعدد من مشروعات الدولة، مثل ميدان محطة مصر في الإسكندرية، بما يحويه من خدمات عدة، بالإضافة إلى مدينة المنصورة الجديدة التي تعد سكنية واجتماعية شاملة للمواطنين.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل أهم 3 أخبار تنموية في محافظات مصر، لما لهم من تأثير على حياة المواطنين.

مدينة المنصورة الجديدة

تفتتح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، خلال أيام، والتي تتم على مساحة 20 ألفا و63 فدانا، وتضم وحدات سكنية كاملة التشطيب ومجهزة المرافق، فضلا عن الخدمات الترفيهية، وانتشار المسطحات الخضراء، مع ربطها بالمنصورة القديمة بواسطة القطار الكهربائي المزمع إنشاؤه قريبا، ليصل بين المدينتين القديمة والجديدة في ربع ساعة فقط.

تطوير محطة مصر في الإسكندرية

أيام قليلة أيضا تفصلنا عن عافتتاح مشروع تطوير ميدان محطة مصر في الإسكندرية، بعد التجديد الذي يشهد تواجد أسواق حضارية للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، بالإضافة إلى حدائق وإستراحات متطورة في قلب الميدان، بجانب مواقف متطورة وحديثة لسيارات «الأجرة» والأتوبيسات، بمسارات دائرية كاملة لحل أزمة المرور، بحسب ما أعلنه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

إنشاء وتجديد 11 ملعبا في مطروح

وليس بعيدا عن الإسكندرية، وبالتحديد في شقيقتها مطروح، تجرى أعمال تنموية ولكن بطابع خاص، يتمثل في إنشاء وتجديد 11 ملعبا، بالتعاون مع «الشباب والرياضة»، بواقع 5 ملاعب خماسية، بالإضافة إلى ملعب «إكليرك»، الذي يعد الأول من نوعه في المدينة، بجانب إحلال وتجديد 5 ملاعب خماسية أخرى في 10 مراكز شباب بعدد من مدن المحافظة، بحسب ما أعلنه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.