مجدي بدران: المعركة ما زالت حامية الوطيس مع فيروس كورونا

حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من زيادة إصابات فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الأسبوع الماضي شهد إصابة 264 شخصا كل دقيقة، و45 حالة وفاة كل ساعة، مشددًا على أن هذه المعدلات أقل من السابقة، لكن المعركة ما زالت حامية الوطيس.

الوفيات انخفضت وكذلك الحاجة للرعاية المركزة

وأوضح «بدران» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «خبر اليوم»، المذاع عبر فضائية «ON»، أن هناك انتشارا لفيروس كورونا، مشيرًا أن الوفيات انخفضت وكذلك الحاجة للرعاية المركزة أو لأكسجين، مؤكدًا حدوث انخفاضا هذا الأسبوع في أعداد الإصابات على مستوى العالم، بنسبة 5% عن الأسبوع الماضي.

ونوه عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى حدوث انخفاض في أعداد الإصابات بأمريكا الشمالية وأستراليا، مؤكدًا وجود زيادة في أمريكا الجنوبية بنسبة 31%، وأخرى في قارة آسيا، والتي سجلت 1.3 مليون إصابة، بنسبة زائدة عن الأسبوع الماضي، بمقدار 8%.

دول كثيرة شهدات زيادة نسبة الإصابات

ولفت الدكتور مجدي بدران، إلى أن أفريقيا سجلت هذا الأسبوع 256240 إصابة، بنسبة زيادة 29%، موضحا أن دول كثيرة شهدت زيادة نسبة الإصابات، مثل اليابان وكوريا الشمالية وفرنسا وألمانيا والبرازيل.

وأكد «بدران» أن هناك بعض الدول فيها زيادات، وأخرى بها انخفاضات، لافتًا إلى وجود متحورات جديدة، تبلغ 300 لفيروس كورونا، منوها إلى أن متحور أوميكرون نفسه تحور منه 500 متحور فرعي.