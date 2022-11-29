بايدن: دعم أوكرانيا ومواجهة كورونا على رأس أولوياتنا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن دعم أوكرانيا ومواجهة كورونا، يجب أن يكون على رأس الأولويات التشريعية، في الوقت الذي ذكرت فيه وزارة الدفاع الأوكرانية أنها تسلمت منظومة صواريخ فرنسية بعيدة المدى، بحسب خبر عاجل بثته قناة «العربية» السعودية.

مطالبة أوكرانية بأنظمة صواريخ جديدة

طالب وزير الخارجية الأوكراني بدوره، بأنظمة صواريخ باتريوت لحماية منشآت الطاقة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية فى شهرها العاشر.