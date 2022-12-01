مخاوف انتشار كورونا تهبط بأسعار الكاكاو عالميا.. الطن بـ2400 دولار

تراجعت عقود الكاكاو الآجلة في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بلندن، إلى مستوى 2400 دولار للطن، في أواخر نوفمبر المنصرم، وسط مخاوف بشأن انخفاض الطلب، بسبب الارتفاع المفاجئ لفيروس كورونا في الصين وتباطؤ النمو العالمي.

أعلى مستوى في 6 أشهر

وصلت أسعار الكاكاو إلى أعلى مستوى لها في 6 أشهر عند 2558 دولارًا للطن في 10 نوفمبر المنصرم، بعد إضراب عمال الرصيف في ساحل العاج، ومنعهم وصول حبوب الكاكاو إلى الموانئ.

وتعهدت كل من ساحل العاج وغانا اللتين تشكلان معًا 60% من الكاكاو في العالم، بفرض علاوة قدرها 400 دولار أمريكي للطن على جميع مبيعات الكاكاو، ولا تزال تكاليف الأسمدة مرتفعة، كما أن تفشي مرض القرنة السوداء في بعض مناطق الزراعة في غرب أفريقيا يهدد الإنتاج لموسم 2021/2022.

توقعات بزيادة الأسعار

تاريخياً، وصل الكاكاو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5379 دولار أمريكي للطن في يوليو من عام 1977، ومن المتوقع أن يتم تداول الكاكاو عند 2442.51 دولار أمريكي للطن المتري، بحلول نهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية، وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يجرى التداول عند 2610.46 دولار أمريكي للطن في غضون 12 شهرًا.

أكبر منتجي الكاكاو العالميين

يُتداول الكاكاو في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)، وبورصة إنتركونتيننتال (ICE) في لندن، وتعتمد الأسعار بنيويورك على سوق جنوب آسيا، بينما في إنجلترا على الكاكاو المنتج من أفريقيا.

يذكر أن أكبر منتجي الكاكاو هما ساحل العاج وغانا، اللذان يمثلان معًا أكثر من 60% من الإنتاج العالمي، والمنتجون الرئيسيون الآخرون: إندونيسيا ونيجيريا والكاميرون والإكوادور والبرازيل.