ضبط مستريح الأجهزة الكهربائية في سوهاج.. «جمع مليون جنيه من 4 أشخاص»

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تاجر في سوهاج، لقيامه بالنصب على أربعة أشخاص، والاستيلاء على مبلغ مليون جنيه بدعوى توظيفها.

بلاغ إلى مكافحة جرائم الأموال العامة

وبحسب بيان وزارة الداخلية، ورد بلاغًا إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 أشخاص، يفيد تضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة شندويل بسوهاج، لقيامه بتلقي مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الأجهزة الكهربائية، مقابل أرباح متفق عليها، وقيام المذكور بالنصب عليهم، والاستيلاء على أموالهم.

تفاصيل الواقعة

وبإجراء التحريات، تأكدت الأجهزة الأمنية من صحة تلك المعلومات، وتبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطًا احتياليًا على النحو المشار إليه، وتمكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية، بلغت مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، وعقب اكتشاف المواطنين أمره، هرب إلى أماكن مختلفة وأغلق هاتفه المحمول للحيلولة دون ضبطه .

وعقب تقنين الإجراءات، واستخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد مكان تواجد المذكور واستهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وإتخاذ الإجراءات القانونية.